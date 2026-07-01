Feltámasztja halott acélgyárát a szomszéd, miközben a magyar Dunaferr épp végnapjait éli
A Danko Koncar üzleti érdekeltségébe tartozó Afarak nemzetközi kohászati csoport vásárolná meg a horvátországi Sisakon (Sziszéken) lévő, 2024-ben leállított acélművet. Az eladó a Danieli csoport ABS cége. Az egyelőre elvi megállapodásban 200 millió eurós vételér szerepel.
A vásárlási szándék jóváhagyását Danko Koncar vállalkozó csapata jelentette a Vijesti cikke szerint. Ha létrejön az üzlet, akkor a tranzakciót az újonnan alapított Afarak Steel Zagreb Croatia vállalat bonyolítja le. A céget a hír szerint „támogató" Afarak csoportnak több földrészen van speciális ötvözeteket gyártó létesítménye. Részvényeit a helsinki és a londoni tőzsdén jegyzik. A bejelentés szerint a mostani az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása Horvátországban. A projekt az újraiparosítás ritka, a termelés újraindítását szolgáló példája. Az acélmű a sziszéki gazdaság gerince.
A termelést a Danieli – a kohászati ipar három legnagyobb berendezésgyártójának egyikének – modern, úgynevezett minimalom technológiájával tervezik. A kompaktnak és energiahatékonynek nevezett technológia során acélhulladékból gyártanak
- betonacélt,
- huzalt
- és rudakat
az építőiparnak.
Négy éve még arról számolt be a Világgazdaság, hogy milyen ígéretes tervekkel vette át a Sziszéki Vasművet a Danieli cége.
Csökkenne Horvátország acélimport-függése a belföldi eladások révén
A sziszéki acélmű 2024 óta nem működik. Termelése újraindításához telepítenének egy új betonacél-gyártó berendezést, az acélmű kapacitását pedig évi 500 ezer tonnára növelnék. A termékeket a helyi és az európai piacokra szánják, ellentétben az előző, az exportra összpontosító modellel. Horvátország ugyanis szinte a teljes szerkezetiacél-szükségletét importálja. Ez évi mintegy 400 ezer tonna. A belföldi gyártás tehát közvetlenül csökkentené az importtól való függést, és az országban tartaná a hozzáadott érték jelentős részét. A projekt új munkahelyek jönnének létre, a gyártás támogatás a helyi gazdaságot és a vele kapcsolatban álló iparágakat. Segítené, hogy a képzett munkaerő visszatérjen Sziszékbe.
Koncar mindenütt ott van
„Ma egész Európa a saját ipara fejlesztésén dolgozik, Horvátország sem alhat. A helyzet azonban instabil, pontosan ezért is próbálom visszahozni ezt az iparágat Horvátországba. Horvátország évtizedek óta az iparra és a termelésre építette gazdaságát, amelynek Sziszék az egyik legfontosabb központja volt. Úgy vélem, eljött az ideje, hogy újra elkezdjük létrehozni, exportálni és fejleszteni saját termelési kapacitásainkat. Az acélgyár nem csupán egy üzleti projekt, hanem befektetés az ipari tudásba, a munkahelyekbe és az ország hosszú távú gazdasági ellenálló képességébe" – mondta Danko Koncart.
Danko Koncar horvát vállalkozó eddig a kohászat, az energetika, a hajógyártás, az ingatlanpiac és a turizmus területén fektetett be.
Csapata olyan projekteket mutatott be, mint a Brodotrogir hajógyár, a pulai Monumenti Heritage Hotel & Resort luxushotel, a trogiri és pulai kikötők, valamint a Trogir melletti Medena turisztikai komplexum.
A Dunaferre nem csapott le
Ugyanakkor éppen a kohászaton és a fémgyártáson keresztül vetette bele magát a nemzetközi üzleti életbe. Így a sziszéki acélmű újraindítása visszatérés is ahhoz az iparághoz, amelyben üzleti karrierjének nagy részét építette. Úgy tűnik, Danko Koncar figyelmét a szintén vevőre várt Dunaferr nem keltette fel, legalábbis az Afarak neve nem szerepelt az indiai tulajdonos kezében befuccsolt dunaújvárosi társaság lehetséges kérői között. A vasmű pillanatnyilag is áll, a visszahívott dolgozók szerződése lejárt, utódcégei három éve felszámolás alatt állnak.