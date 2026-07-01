Deviza
EUR/HUF355,62 0% USD/HUF312,4 +0,25% GBP/HUF414,94 +0,5% CHF/HUF386,25 +0,23% PLN/HUF82,87 +0,17% RON/HUF68,01 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,09% EUR/HUF355,62 0% USD/HUF312,4 +0,25% GBP/HUF414,94 +0,5% CHF/HUF386,25 +0,23% PLN/HUF82,87 +0,17% RON/HUF68,01 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 468,07 -0,3% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 668 -0,86% OTP45 970 +0,04% RICHTER12 120 +0,58% OPUS355 -1,11% ANY7 710 -2,16% AUTOWALLIS142,5 -2,06% WABERERS4 600 -1,29% BUMIX9 169,48 -1,8% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 969,51 +0,72% BUX139 468,07 -0,3% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 668 -0,86% OTP45 970 +0,04% RICHTER12 120 +0,58% OPUS355 -1,11% ANY7 710 -2,16% AUTOWALLIS142,5 -2,06% WABERERS4 600 -1,29% BUMIX9 169,48 -1,8% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 969,51 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
A nagy AI-sztori, indexkép
magyar cégek
AI
átállás
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: kockás papírral nem lehet AI-forradalmat nyerni – nagyot bukhatnak a magyar cégek

A mesterséges intelligencia körüli kommunikáció ma még egyszerre túlzó és hiányos: sokan csodaként tekintenek rá, miközben a vállalatok jelentős része még az alapvető digitális működésben is lemaradásban van. A nagy AI-sztori új adásában Mucsányi Marianna, az AI Summit főrendezője arról beszélt, hogy az AI már nem távoli technológiai ígéret, hanem olyan üzleti kérdés, amelyben a magyar cégeknek most kellene lépniük. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.07.01., 18:41
Fotó: VG

A mesterséges intelligenciáról még mindig szélsőségekben beszélünk. Az egyik oldal szerint minden problémát megold, a másik szerint beláthatatlan kockázatokat hoz. Mucsányi Marianna, az AI Summit főrendezője szerint közben van egy sokkal gyakorlatiasabb kérdés is: mit kezd vele a gazdaság, különösen Magyarországon? Az átlagos felhasználó számára az AI sokszor még mindig olyan, mint a villanykapcsoló: megnyomja, működik, de nem feltétlenül érti, mi történik a háttérben. A probléma az, hogy a magyar cégeknek ennél jóval tudatosabban kellene gondolkodniuk arról, hogyan építik be a technológiát a működésükbe. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Az AI Summit éppen ezt a két világot próbálja összekötni. A rendezvény egyszerre konferencia, kiállítás és networking-lehetőség, ahol a szakértők mellett azoknak is helye van, akik még csak most ismerkednek a technológiával. Ezért az idei programban az előadásokat külön jelölni tervezik aszerint, hogy általánosabb közönségnek vagy szakértőknek szólnak.

A nagyobb kérdés azonban nem az, hogy hányan értik az AI-t, hanem az, hogy ki mit kezd vele. Mucsányi Marianna szerint 

Európában nagyjából hasonló tudásbázison zajlik a beszélgetés a mesterséges intelligenciáról, de a gazdasági hozzáállásban már komoly különbségek látszanak. 

Olaszországban például startupok és vállalatok sokasága próbálja megmutatni, milyen fejlesztéseken dolgozik, mert üzleti lehetőséget lát az AI-ban. Magyarországon ezzel szemben sok cégnél még hiányzik ez a belépési szándék. Pedig szerinte ez most valódi beszállási pillanat. Az AI nem olyan technológia, amelynél érdemes éveket várni, hogy majd kiderüljön, ki bukik bele. Aki most nem kezd el gondolkodni a használatán, könnyen versenyhátrányba kerülhet.

A magyar vállalati környezetben ennek több akadálya is van. Az egyik a szakértelem hiánya, a másik a bizonytalanság, hogy pontosan mire és mennyiért érdemes használni az AI-t. A harmadik pedig az a régi beidegződés, hogy jobb megvárni, mit csinál a versenytárs. Ez a hozzáállás azonban egy gyorsan változó technológiánál könnyen veszélyessé válhat.

A magyar cégeknek is most kell belefogniuk az AI-átállásba, hogy ne maradjanak le
A magyar cégeknek is most kell belefogniuk az AI-átállásba, hogy ne maradjanak le / Fotó: Garun .Prdt

Mucsányi Marianna szerint a magyar KKV-k működésében sokszor még mindig nagyon informális folyamatok vannak. Vannak cégek, ahol a munkaszervezés, a döntések vagy az üzleti folyamatok részben ma is „kockás papíron” működnek. Amíg egy vállalkozás úgy látja, hogy a technológiai beruházás nem hoz azonnali profitnövekedést, addig sokszor marad a megszokott működésnél.

Csakhogy az AI éppen a hatékonysági problémákat nagyítja fel. A magyar piac kicsi, ezért azoknak a cégeknek, amelyek valóban növekedni akarnak, nemzetközi irányba kellene gondolkodniuk. Ehhez viszont nem elég egy jó ötlet vagy egy egyszeri fejlesztés. Kell együttműködés, adattudatosság, menedzsmentkultúra és az a felismerés, hogy nem kell mindenkinek újra feltalálnia ugyanazt a technológiát.

A mesterséges intelligencia tehát nem pusztán technológiai kérdés. Egyre inkább azt mutatja meg, hogy egy ország, egy vállalat vagy egy vezető mennyire képes alkalmazkodni. Aki csak csodaként nézi, nem fogja kihasználni; aki csak fenyegetésként látja, lemarad róla; aki viszont üzleti kultúraként, hatékonysági eszközként és együttműködési lehetőségként kezeli, az még időben beléphet a versenybe.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Hogyan kommunikálunk ma a mesterséges intelligenciáról? (01:16)
  • Mire jó az AI Summit? (02:50)
  • Még mindig hype-fázisban van az AI? (06:33)
  • Lehet Budapest regionális AI-központ? (09:46)
  • Mi tartja vissza a magyar cégeket az AI-integrációtól? (16:26)
  • Hogyan gyorsítja fel az AI a fejlesztési ciklusokat? (21:37)
  • Miért nagy kérdés a generációváltás a magyar KKV-knál? (27:33)
  • Miért erős Magyarország az egészségügyi AI-innovációkban? (32:53)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1085 cikk
35 perc
magyar cégek

A nagy AI-sztori: kockás papírral nem lehet AI-forradalmat nyerni – nagyot bukhatnak a magyar cégek

Az AI már nem távoli technológiai ígéret, hanem olyan üzleti kérdés, amelyben a magyar cégeknek most kellene lépniük.
11 perc
energiabiztonság

Súlyos üzenetet hagyott az EU asztalán az energiaóriás távozó vezére: egyre nagyobb a veszély, ne válogassatok – „Ehhez nem kell Nobel-díj, hogy értsük!"

Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva figyelmeztetett, hogy az Európai Unió tervezett metánkibocsátási szabályai súlyos energiabiztonsági kockázatot jelentenek.
5 perc
Németország

Kifelé Németországból: már a német cégek is legyintenek Európa legnagyobb gazdaságára – hazánk a győztes oldalra kerülhet

Kapkodhatják a fejüket Németországban a munkavállalók és a befektetők is, mivel egymás után jelentik be a hatalmas múlttal rendelkező, ikónikus vállalatok a mind nagyobb szabású csoportos leépítéseket és az egyéb költségcsökkentő intézkedéseket.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu