A nagy AI-sztori: kockás papírral nem lehet AI-forradalmat nyerni – nagyot bukhatnak a magyar cégek

A mesterséges intelligenciáról még mindig szélsőségekben beszélünk. Az egyik oldal szerint minden problémát megold, a másik szerint beláthatatlan kockázatokat hoz. Mucsányi Marianna, az AI Summit főrendezője szerint közben van egy sokkal gyakorlatiasabb kérdés is: mit kezd vele a gazdaság, különösen Magyarországon? Az átlagos felhasználó számára az AI sokszor még mindig olyan, mint a villanykapcsoló: megnyomja, működik, de nem feltétlenül érti, mi történik a háttérben. A probléma az, hogy a magyar cégeknek ennél jóval tudatosabban kellene gondolkodniuk arról, hogyan építik be a technológiát a működésükbe. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Az AI Summit éppen ezt a két világot próbálja összekötni. A rendezvény egyszerre konferencia, kiállítás és networking-lehetőség, ahol a szakértők mellett azoknak is helye van, akik még csak most ismerkednek a technológiával. Ezért az idei programban az előadásokat külön jelölni tervezik aszerint, hogy általánosabb közönségnek vagy szakértőknek szólnak.

A nagyobb kérdés azonban nem az, hogy hányan értik az AI-t, hanem az, hogy ki mit kezd vele. Mucsányi Marianna szerint

Európában nagyjából hasonló tudásbázison zajlik a beszélgetés a mesterséges intelligenciáról, de a gazdasági hozzáállásban már komoly különbségek látszanak.

Olaszországban például startupok és vállalatok sokasága próbálja megmutatni, milyen fejlesztéseken dolgozik, mert üzleti lehetőséget lát az AI-ban. Magyarországon ezzel szemben sok cégnél még hiányzik ez a belépési szándék. Pedig szerinte ez most valódi beszállási pillanat. Az AI nem olyan technológia, amelynél érdemes éveket várni, hogy majd kiderüljön, ki bukik bele. Aki most nem kezd el gondolkodni a használatán, könnyen versenyhátrányba kerülhet.

A magyar vállalati környezetben ennek több akadálya is van. Az egyik a szakértelem hiánya, a másik a bizonytalanság, hogy pontosan mire és mennyiért érdemes használni az AI-t. A harmadik pedig az a régi beidegződés, hogy jobb megvárni, mit csinál a versenytárs. Ez a hozzáállás azonban egy gyorsan változó technológiánál könnyen veszélyessé válhat.