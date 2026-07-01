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A mindenevő AI kora lejárt – Jön a megtérülésvezérelt szelekció

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy az AI-bevételek és a termelékenységi előnyök mikor és milyen megtérüléssel igazolják a jelenlegi CAPEX-szinteket. A kérdés tehát fokozatosan elmozdul: nem az számít többé, hogy a szereplők mennyit költenek AI-ra, hanem az, hogy a ráfordítás mikor és milyen formában térül meg.
Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfólió menedzsere
2026.07.01, 17:40

Az elmúlt időszak egyik nagy kérdése, hogy az AI-beruházási hullám még mindig gyorsul-e, vagy már a kifutó szakasz első jelei mutatkoznak. Egyelőre nem látható pontosan, mekkora lehet a tényleges beruházási igény az AI területén, a folyamatosan felfelé módosított előrejelzések azonban inkább azt mutatják, hogy az infrastruktúra-ciklus 2026-ban is gyorsulhat. A nagy technológiai szereplők – az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft – tervei alapján a szektor éves szintű tőkekiadása idén megközelítheti a 700 milliárd dollárt, ami jól érzékelteti a beruházási hullám léptékét.

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AI-beruházások közvetlen szereplői felől az ezeket támogató infrastruktúra-cégek felé fordulnak a befektetők / Fotó: Nuva Frames

Ezzel együtt már látszanak az első repedések is. A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy az AI-bevételek és a termelékenységi előnyök mikor és milyen megtérüléssel igazolják a jelenlegi CAPEX-szinteket. A kérdés tehát fokozatosan elmozdul: nem az számít többé, hogy a szereplők mennyit költenek AI-ra, hanem az, hogy a ráfordítás mikor és milyen formában térül meg.

A képet további kockázatok árnyalják: a szabad cash-flow esetleges romlása, a növekvő külső finanszírozási igény, az értékeltségi nyomás és a megtérülési kérdések együttesen azt vetítik előre, hogy a „minden AI jó” narratíva helyét fokozatosan a megtérülésvezérelt szelekció veheti át. A befektetők figyelme így várhatóan elmozdulhat a teljes szektor válogatás nélküli felülsúlyozásától azon szereplők felé, amelyek beruházásaikat valódi, kimutatható megtérüléssel tudják igazolni.

A következő időszakban a piaci szereplők figyelme az AI-beruházások közvetlen szereplői felől egyre inkább az ezeket támogató infrastruktúra-cégek felé fordulhat, legyen szó chipgyártásról, közműigényekről vagy memóriáról.

 Összességében az AI-beruházási hullám még gyorsul, a piac azonban már elkezdte keresni a ciklus kifutásának előjeleit. A CAPEX-adatok, az Nvidia és a Micron negyedéves jelentései utáni előrejelzések, valamint a fizikai infrastruktúra szűkössége alapján a ciklus fundamentálisan továbbra is erős. A következő időszak nagy nyertesei így továbbra is az AI-igényeket kiszolgáló infrastruktúra-cégek lehetnek.

 

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