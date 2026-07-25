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Hungaroring
Formula-1 Magyar Nagydíj
Forma 1

Kínos, veszélybe került a Formula–1-es Magyar Nagydíj: pár órával az időmérő kezdete előtt megrepedt az aszfalt a Hungaroringen – "Nagyon rosszul végezték el a munkát"

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A hétvégén kerül megrendezésre az év legfontosabb sporteseménye a Hungaroringen. Az idei Formula–1-es Magyar Nagydíj azonban nem indult zökkenőmentesen, ugyanis megrepedt az aszfalt burkolat. A Hungaroring szervezői szerint azóta a problémát megoldották
Járdi Roland
2026.07.25, 15:09
Frissítve: 2026.07.25, 15:10

Gond van a Hunaroring aszfalcsíkjával pár órával az idei Formula–1-es Magyar Nagydíj időmérőjének kezdete előtt – erről a 24.hu. A szervezők azt ígérik, hogy a vasárnapi versenyre igyekeznek kijavítani a hungaroringi aszfaltproblémákat. 

Hungaroring
Kínos, veszélybe került a Formula–1-es Magyar Nagydíj: pár órával az időmérő kezdete előtt megrepedt az aszfalt a Hungaroringen – "Nagyon rosszul végezték el a munkát" Fotó: Motorsport Photography F1

Kínos, veszélybe került a Formula–1-es Magyar Nagydíj: pár órával az időmérő kezdete előtt megrepedt az aszfalt a Hungaroringen – "Nagyon rosszul végezték el a munkát"

A Forma-1-es versenyzők közül többen is panaszkodtak a tapadásra a mogyoródi pálya több pontján, a nézők pedig több csúszást, blokkolást, és furcsa vonalválasztást láthattak. A The Race cikke szerint ez csak részben volt magyarázható a szeles idővel és a poros pályafelülettel, az aszfalt több helyen is felpúposodott.

Kár érte, mert a budapesti pálya az egyik legélvezetesebb a vezetés szempontjából. A pálya harmadát újrafedték, és sajnos nagyon rosszul végezték el a munkát

Nagyon rázós lett. Láttátok, hogy rengetegen blokkoltak az 1-es kanyarban, és az utolsó kanyarban is szétesik a pálya. A versenyzők valahogy a kanyar közepén haladnak, nem a kanyarcsúcsponton, ami kissé fura” – idézte a szaklap George Russell-t.

Az aszfalt morzsolódása már egy ideje ismert volt a közelmúltban rendezett egyéb versenyek után, de a mostani kritikák után az F1 versenyigazgatója, Rui Marques és csapata pályavizsgálatot végzett és megállapították, hogy az 1-es kanyarban a régi és az új burkolat közötti szintkülönbség okoz gondot. A rendezők a versenyíven és a belső, előzési íven próbálták simábbá tenni a felületet, ahogy ezt a Magyar Nagydíjat megelőző időszakban is megtették, de a foltok tapadása nem ugyanolyan, mint az eredeti aszfalté.

Volt már hasonló probléma a szezonban: Monacóban az utolsó kanyarhoz vezető útszakasz újraburkolt része rongálódott meg, a versenyt is le kellett állítani, hogy elvégezhessék a sürgősségi javításokat.

Reagáltak a szervezők

„Tavasszal a Hungaroring Sport Zrt., nemzetközi szakértők bevonásával, a Stratégiai Fejlesztési Program kivitelezése alatt intenzíven igénybe vett pályacsík szakaszokat – az 1-es, a 2-es, a 12-es, 13-as és 14-es kanyarokat és bukótereket – új kopóréteggel látta el. (A célegyenes újra-aszfaltozása már korábban, a 2025-ös futam előtt megtörtént.) Max Verstappen tegnapi észrevételére reagálva a Hungaroring szakemberei a jelzett burkolati egyenetlenségeket a célegyenesben infratechnológiával visszalágyították és hengereléssel javították” – tudatták a szervezők a 24.hu-val.

Korábbi cikkünkben írtunk, idén is teltház várható, már napokkal ezelőtt elfogyott az összes jegy a vasárnapi futamra.
 


 


 

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