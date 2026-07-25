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Trump
Air Force One
Irán

Kiszivárgott: Donald Trumpot a titkosszolgálat figyelmeztette, az irániak miatt kellett lecserélnie Ankarában az elnöki gépet

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Kiderült, hogy az ankarai NATO-csúcstalálkozó után miért kellett az amerikai elnöknek lecserélnie az elnöki gépet. Donald Trumpot stábja valószínűleg az iráni fenyegetés miatt döntött a csere mellett.
Járdi Roland
2026.07.25, 14:39

Donald Trump amerikai elnök az iráni fenyegetés miatt hirtelen lecserélte a június eleji ankarai NATO-csúcstalálkozóról induló repülőgépet, és egy régebbi Air Force One-nal repült a Katartól kapott ajándék helyett – írt a New York Times.

Donald Trump
Kiszivárgott: Donald Trumpot a titkosszolgálat figyelmeztette, az irániak miatt kellett lecserélnie az elnöki gépet Fotó: Elizabeth Frantz

Az amerikai lap anonim forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a fenyegetés Trump NATO-csúcstalálkozóján történt. Trump korábban, egy Katartól kapott új Boeing 747-8-as repülőgépen érkezett a török ​​fővárosba, amely nem rendelkezett a régi Air Force One fejlett védelmi képességeivel.

A titkosszolgálatok figyelmeztetése után Trump megváltoztatta a repülőgépet, azt állítva, hogy a változtatást azért hajtották végre, hogy a Nagy-Britanniában állomásozó amerikai katonák láthassák az új gépet.

Trump egy régi géppel indult Törökországból, majd az Egyesült Királyságban felszállt egy új elnöki gépre, amellyel folytatta útját Washingtonba.

A New York Times a hónap elején arról számolt be, hogy a hatóságoknak kétségeik vannak egy közel-keleti ország által a republikánus politikusnak ajándékozott repülőgép biztonsági képességeivel kapcsolatban. A hatóságok a cikkekre válaszul vizsgálatot indítottak az információszivárgás kiderítésére, több újságíró vallomását kérték az esküdtszék előtt, valamint átadták nekik és családtagjaiknak a hívásaik listáját.

Az elnök elismerte, hogy az új gépből hiányoznak a régebbi Boeing elnöki modellekben található jellemzők, válaszolva egy riporternek, aki a rakétavédelem hiányát említette. Azt mondta, hogy a katari gép hamarosan „teljesen felszerelt” lesz.

 


 


 

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