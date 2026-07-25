Szerdán ismertette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány nagy vasútfejlesztési programját. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében a kabinet következő 10 évben 3500 milliárd forintot tervez elkölteni vasúti infrastruktúrára és járműbeszerzésekre.

Vége a vasútrombolásnak, kezdődhet az autópálya-rombolás korszaka Magyarországon: mutatjuk, mely autópálya-építéseket dobhatja ki a kukába egyszer és mindenkorra Vitézy Dávid / Fotó: Tynka / Shutterstock

Vége a vasútrombolásnak, kezdődhet az autópálya-rombolás korszaka Magyarországon: mutatjuk, mely autópálya-építéseket dobhatja ki a kukába egyszer és mindenkorra Vitézy Dávid

A tárcavezető szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv az ékes bizonyítéka annak, hogy lezárult az elmúlt években látott vasútrombolás korszaka Magyarországon.

Mivel a miniszter közismerten vasútpárti, így a bejelentése úgy is értelmezhető, hogy az autópálya-építéseknek Magyarországon jó időre befellegzett.

Ennek egyik első jele lehet, hogy törölte az első autópálya-építést Magyarországon a Tisza-kormány. Néhány hónappal ezelőtt mutatták be az M87-es autóút kiviteli terveit, ami Szombathelyt és Kőszeget hivatott összekötni. A vasiak egyik nagy vágya, hogy elkészüljön az említett gyorsforgalmi út, ami nem is csoda, hiszen jelentősen könnyítené a közlekedést a térségben – adta hírül a Vaol Vas vármegyei hírportál.

Hónapokkal ezelőtt a területszerzés kapcsán a vételi ajánlatokat is kiküldték már, és koncessziós jellegű kivitelezési eljárás került kiírásra. Most újabb fejlemény derült ki a projekttel kapcsolatban, ugyanis Strompová Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismertetése után kitért az M87-es autóútfejlesztési projektre is, amelyet a jelenlegi kormány leállított, mivel túlárazás gyanúja merült fel.

Az már Vitézy Dávid miniszteri kinevezésekor felmerült, hogy érkezésével gyakorlatilag vége az autópályaépítéseknek Magyarországon, ugyanis Vitézyről köztudomású, hogy a közösségi közlekedés és a vasútfejlesztés híve. Ráadásul április 26-án az Átlátszónak adott interjújában is kiemelte, hogy szerinte az elmúlt években aránytalanul sok pénz ment nagy, látványos közúti beruházásokra, miközben a vasút és a mindennap használt főúthálózat állapota romlott. Azt is mondta, hangsúlyváltásra van szükség a vasút javára a közúttal szemben, szerinte sok magyar ember életét jobban befolyásolja a kátyús, rossz állapotú egy-, két- és háromszámjegyű utak helyzete, mint egy-egy új autópálya-szakasz hiánya. A most bejelentett tervek is ezt a szemléletet támasztják alá. Górcső alá vettük, melyik folyamatban lévő közúti projektek eshetnek ennek áldozatul.