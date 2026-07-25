Nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását az osztrák kormány – írja a Die Zeit, miután interjút adott Welt am Sonntagnak Claudia Bauer, a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) európai ügyekért felelős minisztere

Ukrajna azonnali EU-csatlakozása: beintettek az osztrákok Zelenszkijnek, Ausztria nyíltan megmondta, szó sem lehet róla Fotó: photostar72

Ukrajna azonnali EU-csatlakozása: beintettek az osztrákok Zelenszkijnek, Ausztria nyíltan megmondta, szó sem lehet róla

Az interjúban Claudia Bauer keményen bírálta Volodimir Zelenszkij elnököt.

Véleményem szerint az ukrán elnök az elmúlt hónapokban gyakran magára vonta a figyelmet azzal, hogy diktálni akarta az EU -csatlakozás dátumát

– mondta Bauer a Welt am Sonntagnak, aki szerint Ukrajna EU-s csatlakozása "természetesen kizárt”. Bauer azt is mondta, hogy az EU-nak kötelessége alaposan mérlegelni az új tagok befogadására való képességét.

Szerinte Ukrajna csatlakozása, 39 millió lakosával és teljesen eltérő mezőgazdasági szerkezetéve jelentősen változtatná meg az EU-t.

Óvott a „kétszintű csatlakozási rendszertől” is. Minden tagjelölt országnak ugyanazokat a szabályokat kell követnie, és érdemek alapján kell kiérdemelnie a tagságot – szögezte le Bauer.

Az 1930-as évek közepe előtti csatlakozás irreálisnak tekinthető

Az EU június közepén kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A tárgyalások első szakasza olyan témákra összpontosít, mint

az igazságszolgáltatási rendszer

és az alapvető értékek védelme.

A csatlakozáshoz azonban Ukrajnában még számos reformra van szükség, például a korrupció elleni küzdelem terén.

Zelenszkij az év elején már 2027-re szorgalmazta az EU-csatlakozást, az európai államokban széles körben elterjedt szkepticizmus ellenére. Sok EU-tisztviselő nem számít a csatlakozásra a következő évtized közepe előtt, és nem Oroszország agresszív háborújának vége előtt.

Friedrich Merz kancellár szintén lehetetlennek tartja a gyors EU-csatlakozást, ezért egy különleges státuszt javasolt az átmeneti időszakra. Ez lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy részt vegyen az EU csúcstalálkozóin és miniszteri ülésein – bár szavazati jog nélkül.







