Itt vannak az iskolakezdési támogatás részletei: kiderült, hogy kik jogosultak a 100 ezer forintra – részletekben érkezik, utalvány is lesz
Videós bejegyzésben jelentette be a korábban már az országgyűlési kampány során, majd a kormányalakítást követően is megígért iskolakezdési támogatás részleteit Magyar Péter, a TISZA-kormány vezetője. A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről még június elején született kormányhatározat, és bár Magyar Péter egyszerre ígérte a támogatás széles körben való biztosítását és a nehezebb anyagi helyzetben lévő családokra való fókuszálást az iskolakezdési támogatás kapcsán, mostanáig nem voltak világosak, milyen osztályozási szempontok mentén, s nem utolsó sorban: milyen lebonyolítással képzeli el a támogatás folyósítását a kormány.
Részletekben érkezhet az iskolakezdési támogatás
Kapitány István gazdasági és energerikai miniszter már Magyar Péter videós bejegyzése előtt nem sokkal posztolt arról, hogy több százezer gyermekes családhoz érkezik az iskolakezdési támogatás, mivel a kormánynak a gyerekek és a családok védelme és támogatása kiemelt programpontja. A Magyar Péter miniszterelnök által a Facebook-oldalon megjelent videóban a miniszterelnök azt mondta, hogy az előző kormány öröksége miatt egy ilyen támogatási rendszer kialakítása „összetett és nehéz feladat”, de szerinte a kormány el akarta érni, hogy a segítség már ebben a tanévben eljusson azokhoz a családokhoz, ahol arra a legnagyobb szükség van.
A konkrétumokról szólva elmondta, hogy olyan, meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, ahol a kormány már megállapította a rászorultságot.
Ilyen
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, akik iskolás gyermekként ilyenben részesülnek, automatikusan jogosultak lesznek a támogatásra;
- ezen felül az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek is jogosultak lesznek a támogatásra;
- automatikusan jogosultak lesznek a „Dobbantó programban” valamint a műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok is.
Megkapja továbbá minden egyszülős családban nevelkedő gyermek is a támogatást, továbbá a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedő gyerekek is jogosultak lesznek arra.
A támogatása összege gyermekenként összesen 100 ezer forint
– mondta Magyar Péter.
Az első részletet, 50 ezer forintot, augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, ez már a tanév kezdete előtt ilyen módon fel is használható majd a szükséges eszközök beszerzésére.
A második részletet – 50 ezer forint – novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amit továbbra is az iskoláztatásra lehet felhaszálni.
A támogatás adómentes lesz, végrehajtás alá nem vonható.
„Számíásaink szerint mintegy 400 ezer magyar gyermek részesülhet a most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban” – mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter szerint az elmúlt évtizedekben Magyarországon elvált egynástól a nehéz sorsú, valamint a biztonságban élő gyermekek valósága, ám szerinte politikai döntés kérdése, hogy a nehezebb sorban élők esetében ne legyen természetes az, hogy sorsuk eleve eldöntöttnek legyen tekinthető. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a cél a segítségnyújtással együtt az, hogy elérjék, egyetlen gyermek se érezze kevesebbnek magát a többieknél, amikor iskolába megy, és ha ez teljesül, a támogatás eléri célját.
Amennyiben a Magyar Péter miniszterelnök által a bejelentésben közölt számokból indulunk ki, akkor az intézkedés költségvetési oldali hatása csak a támogatási forma összértékét tekintve 40 milliárd forint. Ezen felül jelentkeznek a lebonyolítás költségei, például a novemberre ígért második részletnél az utalványok kapcsán felmerülő költségeket (ennek technikai részlerei még nem ismertek).
Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi terhet jelent a családok számára. Az iskolaszerek, tankönyvekhez kapcsolódó kiadások, ruházat és sportfelszerelések beszerzése akár több tíz- vagy százezer forintos költséget is jelenthet gyermekenként, ezért egy ekkora összegű támogatás érdemi segítséget nyújthat az érintetteknek. A 100 ezer forintos összeg régiós összehasonlításban is kiemelkedő. A szomszédos országok közül Ausztriában a legmagasabb a gyermekenkénti összeg 121 euróval, ám ez is pusztán a bejelentett magyar támogatási összeg fele. Romániában pedig csak a rászoruló családok kaphatnak iskolakezdési támogatást utalvány formájában, kb. 40 ezer forint értékben.
A videós bejegyzés: