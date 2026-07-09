Betelt a pohár az IKEA-nál: figyelmeztető sztrájkba kezdtek a dolgozók

Csütörtökön délelőtt kétórás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a magyarországi IKEA egyes dolgozói, miután a béremelésről folytatott tárgyalások nem vezettek megállapodásra.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A munkabeszüntetés mindhárom hazai áruházat érinti, több részleg átmenetileg zárva tartott, egyes helyeken pedig a vezetőség látta el a dolgozók feladatait.

A Mérce helyszíni tudósítása szerint

Soroksáron mintegy ötven munkavállaló csatlakozott a figyelmeztető sztrájkhoz,

az Örs vezér téri áruházban is jelentős volt a részvétel,

míg Budaörsön a menedzsment biztosította az üzlet működését. A tiltakozás hátterében a béremelés körül kialakult konfliktus áll.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, Karsai Zoltán szerint a feszültség januárban kezdődött, amikor a dolgozók azzal szembesültek, hogy

a svéd vállalat eredetileg nem tervez általános béremelést.

Bár később módosult az ajánlat, a teljesítményalapú bérrendezést a munkavállalók többsége nem tartotta elfogadható megoldásnak.

A vállalat ezt követően differenciált, átlagosan 6 százalékos béremelést ajánlott fel, ám a szakszervezet szerint ez továbbra sem felel meg a dolgozók elvárásainak. A KASZ egységes, minden munkavállalóra kiterjedő további 6 százalékos béremelést szeretne elérni, nem pedig teljesítmény vagy más belső szempontok alapján differenciált juttatást.

A munkavállalói elégedetlenség az elmúlt hónapokban látványosan erősödött. Több dolgozó olyan kitűzőt visel, amely jelzi: készek akár sztrájkba is lépni, ha nem sikerül megállapodni a bérekről. A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mostani akció figyelmeztető jellegű, és továbbra is a tárgyalásos megoldásban bízik.

A szakszervezet pozícióját erősíti, hogy március óta a KASZ elérte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges szervezettségi szintet. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalói érdekképviselet hivatalosan is erősebb tárgyalási pozícióból egyeztethet a vállalattal.

Kiss Alíz Judit, a KASZ alelnöke szerint a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos problémák nem új keletűek, azonban a dolgozók szervezettsége most először érte el azt a szintet, amely valódi nyomásgyakorlást tesz lehetővé. Hozzátette: a kiskereskedelemben általában magas a fluktuáció, ezért ritka, hogy ilyen erős szakszervezeti jelenlét alakuljon ki.