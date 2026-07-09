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sztrájk
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béremelés
IKEA Magyarország

Betelt a pohár az IKEA-nál: figyelmeztető sztrájkba kezdtek a dolgozók

Kétórás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a magyarországi IKEA dolgozói. A tiltakozás több áruház működését is érinti.
VG
2026.07.09., 11:55

Csütörtökön délelőtt kétórás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a magyarországi IKEA egyes dolgozói, miután a béremelésről folytatott tárgyalások nem vezettek megállapodásra. 

IKEA
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A munkabeszüntetés mindhárom hazai áruházat érinti, több részleg átmenetileg zárva tartott, egyes helyeken pedig a vezetőség látta el a dolgozók feladatait.

A Mérce helyszíni tudósítása szerint

  • Soroksáron mintegy ötven munkavállaló csatlakozott a figyelmeztető sztrájkhoz, 
  • az Örs vezér téri áruházban is jelentős volt a részvétel, 
  • míg Budaörsön a menedzsment biztosította az üzlet működését. A tiltakozás hátterében a béremelés körül kialakult konfliktus áll.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, Karsai Zoltán szerint a feszültség januárban kezdődött, amikor a dolgozók azzal szembesültek, hogy 

a svéd vállalat eredetileg nem tervez általános béremelést. 

Bár később módosult az ajánlat, a teljesítményalapú bérrendezést a munkavállalók többsége nem tartotta elfogadható megoldásnak.

A vállalat ezt követően differenciált, átlagosan 6 százalékos béremelést ajánlott fel, ám a szakszervezet szerint ez továbbra sem felel meg a dolgozók elvárásainak. A KASZ egységes, minden munkavállalóra kiterjedő további 6 százalékos béremelést szeretne elérni, nem pedig teljesítmény vagy más belső szempontok alapján differenciált juttatást.

A munkavállalói elégedetlenség az elmúlt hónapokban látványosan erősödött. Több dolgozó olyan kitűzőt visel, amely jelzi: készek akár sztrájkba is lépni, ha nem sikerül megállapodni a bérekről. A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mostani akció figyelmeztető jellegű, és továbbra is a tárgyalásos megoldásban bízik.

A szakszervezet pozícióját erősíti, hogy március óta a KASZ elérte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges szervezettségi szintet. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalói érdekképviselet hivatalosan is erősebb tárgyalási pozícióból egyeztethet a vállalattal.

Kiss Alíz Judit, a KASZ alelnöke szerint a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos problémák nem új keletűek, azonban a dolgozók szervezettsége most először érte el azt a szintet, amely valódi nyomásgyakorlást tesz lehetővé. Hozzátette: a kiskereskedelemben általában magas a fluktuáció, ezért ritka, hogy ilyen erős szakszervezeti jelenlét alakuljon ki.

Az IKEA közleményében hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja munkatársai jóllétét, tiszteletben tartja a szakszervezeti jogokat, és továbbra is nyitott a párbeszédre a dolgozókkal és képviselőikkel. Új bérajánlatról ugyanakkor egyelőre nem számolt be.

A tárgyalásokat nehezíti, hogy a magyarországi IKEA-nak nincs önálló helyi ügyvezetése, ezért a bértárgyalások a kelet-közép-európai régiós vezetéssel zajlanak. 

A felek ugyanakkor egyaránt érdekeltek abban, hogy megállapodás szülessen, hiszen egy elhúzódó munkaügyi konfliktus nemcsak az áruházak működésére, hanem az IKEA dolgozóbarát vállalati megítélésére is kedvezőtlen hatással lehet. 

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