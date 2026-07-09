Bosszút áll a forint a vérengzés után: jajgat az euró, püfölik a dollárt – szintet lépett a Mol
Korrigált a hazai piac csütörtök délelőtt az előző nap elszenvedett méretes esést követően, az európai tőzsdék emelkedésével együtt a pesti részvénypiac is felpattant, a forint pedig nagyon belehúzott az euróval és a dollárral szemben egyaránt.
A forint több mint egy százalékkal értékelődött le szerdán a meghatározó pénzekhez képest, ma ezt a betlit igyekszik kijavítani a hazai fizetőeszköz, egyelőre eredményesen. A kereskedőket az sem zavarja, hogy két amerikai nagybank is baljós prognózist adott a magyar gazdaságra és a hazai eszközökre vonatkozóan: a Goldman Sachs szerint az euró itthoni bevezetése legkorábban 2031-ben lehet reális, a Citigoup pedig a magyar államapapírok eladását ajánlja megfontolásra a befektetőknek.
Az euró ellenében 0,4 százalékot erősödött 12 óráig a magyar valuta, a keresztárfolyam ezzel 358,2 forintig jött le.
A dollár váltási ára ezzel párhuzamosan 313,5 forint alá süllyedt, ez fél százalékos forinterőt jelent.
A régiós devizák is megadták magukat a forint lendületét látva, a cseh korona 0,4 százalékkal lett olcsóbb, csakúgy, mint a lengyel zloty.
Az Erste piaci kommentárja szerint a hét hátralévő részében előreláthatólag már nem érkezik fontos hazai impulzus, így a geopolitikai hírek lehetnek meghatározók a kereskedésben. Csütörtökön a heti amerikai munkanélküli-segély kérelmek lehetnek fontosak, mert ezek a növekedési és Fed kamatvárakozásokon keresztül mozgathatják a dollárt.
A pesti tőzsdén kifejezetten jó a hangulat, a BUX 0,9 százalékot menetelt felfelé. A hazai nagypapírok közül a Molban van a legnagyobb erő, az olajrészvény 1,4 százlékot emelkedett, ezzel átlépte a 4000 forintot az árfolyam.
Az OTP 1,1 százalékkal 45 860 forintra drágult, a Richter részvényei pedig 0,7 százalékkal 12 090 forintra kapaszkodtak fel. A Magyar Telekom kurzusa ellenben 0,1 százalékkal 2668 forintra csúszott vissza.
Az európai tőzsdéken is korrekció zajlik, kivéve a londoni börzét, ahol további 0,8 százalékot zuhant az FTSE 100 index. A frankfurti DAX 0,2 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,3 százalékkal, a madridi IBEX 35 pedig egy százalékkal erősödött a nap első felében.