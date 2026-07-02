OpenAI: az amerikai állam 5 százalékos részesedést kaphatna az MI-cégekből

Sam Altman szerint az OpenAI-ban való pénzügyi részesedés biztosítása a nyilvánosság számára a legjobb módja annak, hogy a mesterséges intelligencia által teremtett értékből a társadalom is részesüljön.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója és Donald Trump - részvénycsomaggal szereznék meg az állami jóindulatot / Fotó: AFP

Az OpenAI arról tárgyal, hogy a vállalat 5 százalékos tulajdonrészét az amerikai kormány kapja meg - a 852 milliárd dollárra értékelt MI-startup politikai akadályokat próbál elhárítani azzal, hogy pénzügyi érdekeltséget kínál a Trump-kormányzatnak.

A ChatGPT-t fejlesztő vállalat vezérigazgatója, Sam Altman szerint

az állmnak tulajdonrészt kellene kapnia a cégben, mert ez a legjobb módja annak, hogy a mesterséges intelligencia gazdasági hasznából a társadalom is részesüljön.

Két, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint Altman az első egyeztetéseken egy 5 százalékos részesedést vetett fel a kormányzatnak - értesült a Financial Times.

A javaslat szerint más amerikai MI-vállalatok is hasonló mértékű részesedést adnának át, bár egyelőre nem világos, hogy a többi csúcstechnológiai cég hajlandó lenne-e erre.

Az állami tulajdonrész hozzájárulhatna a kormánnyal való jó kapcsolatok fenntartásához, és egyúttal válasz lehetne azokra a politikai kritikákra, amelyek szerint az MI által létrehozott vagyonból a szélesebb társadalomnak is részesülnie kellene.

Washington és a közvélemény is aggódik

Washingtonban egyre nehezebb környezetben működnek az MI-fejlesztők, mivel az amerikai közvélemény és a politikusok egyre inkább aggódnak

a hatalmas adatközpontok építése,

valamint a mesterséges intelligencia munkahelyekre és a kiberbiztonságra gyakorolt hatása miatt.

Az OpenAI és legnagyobb riválisa, az Anthropic esetében is késedelmet szenvedett legfejlettebb modelljeik kiadása az amerikai hatósági vizsgálatok miatt, miközben egyes republikánusok és Donald Trump elnök tanácsadói a szektor jóval szigorúbb szabályozását támogatják.

Tőzsdére készül az OpenAI és az Anthropic is

A két rivális tőzsdére lépésre is készül, ami tovább bővítené tulajdonosi körüket, és jelentős nyereséget hozna jelenlegi befektetőiknek.

Az OpenAI tőzsdei bevezetésére azonban várhatóan csak jövőre kerülhet sor.

Az Altman-féle javaslat egyébként nem példa nélküli az amerikai gazdaságban. Az Alaska Permanent Fundhoz például egy állami vagyonalap, amely az alaszkai kitermelésből származó olajbevételeket részvényekbe fekteti, majd osztalékot fizet az államnak és a helyi lakosoknak.