Rendkívüli bejelentést tett az ügyészség az ukrán aranykonvoj botrányában: ő az első gyanúsított, döbbenetes a vád – célkeresztbe vették Orbán Viktor bizalmi emberét
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség közlése szerint a megalapozott gyanú alapján a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján – az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban résztvevő vezetőknek. A tájékoztatásban az olvasható: Hajdu János meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben amerikai dollárt valamint euró bankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni.
Gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu Jánost a Fővárosi Nyomozó Ügyészség
A tájékoztatés szerint a főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani.
A TEK hivatásos rendőrei 2026. március 05-én 13 órakor az M0-ás autóút alacskai pihenőhelyén a két ukrán pénzszállító autó személyzetét kiszállították, a hét ukrán állampolgárt a földre fektették, kezüket hátra bilincselték, majd fejükre a szemek eltakarása céljából – a rendeltetésszerű használattól eltérően a függőleges tengely mentén mintegy 180 fokkal elforgatott – kámzsát húztak. A műveletet Hajdu János személyesen a helyszínről irányította.
A főigazgató utasítására a NAV pénzügyőrei által megkezdett szemlét fel kellett függeszteni, mert a gépjárműveket, illetve az ukrán személyeket a TEK objektumába előállították.
A TEK-nél készült jelentések szerint az előállítások lényegében 2 órán belül megszűntek, mert a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható ukrán állampolgárokat a NAV részére átadták
– olvasható a Fővárosi Nyomozó Ügyészség közleményében.
Közölték: Hajdu János ugyanakkor tudomással bírt arról, hogy a jelentésekben foglaltakkal ellentétben a NAV az előállított személyeket nem vonja büntetőeljárás hatálya alá, hanem tanúként hallgatják ki őket, és a személyi szabadságuk felett tényleges rendelkezési jogot a NAV nem gyakorolt, továbbra is a TEK őrzésében maradtak.
Ismertették továbbá, hogy a főigazgató azt is tudta, hogy a pénzügyőrök többször kérték, hogy az általuk tanúként már kihallgatott ukránokról vegyék le a bilincset, illetőleg azt is jelezték, hogy további eljárási cselekményt nem terveznek, azonban a személyi szabadságuktól való megfosztást a TEK főigazgatója továbbra is fenntartotta, annak ellenére, hogy azt a NAV – mint eljáró nyomozó szerv – nem korlátozta.
Az ügyészség álláspontja szerint jogalap nélkül fosztották meg személyi szabadságuktól az aranykonvoj kísérőit
A TEK beosztottjai a főigazgató utasítására a pénzszállítást végző személyeket – eljárásjogi helyzetüket tekintve tanúkat – személyi szabadságuktól legalább kilenc órára – az idegenrendészeti eljárásban elrendelt előállításig – jogalap nélkül megfosztották. Mindezt a sértettek sanyargatásával hajtották végre, mert a bilincs kényszerítő eszközt – még az alvás idejére is – szükségtelenül, míg a látást akadályozó textilt a rendeltetésszerű használattól eltérően az emberi méltóságot sértő módon alkalmazták, amely ezáltal a fogvatartással szükségszerűen együtt járó testi, lelki szenvedésénél lényegesen nagyobb szenvedést okozott. A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte.
Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik.
Az ügyészség vizsgálta, hogy a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések indítványozásának törvényi feltételei fennállnak-e, és azt állapította meg, hogy a gyanúsított esetében a kényszerintézkedések elrendelésének a különös okai nem merültek fel.
Nem áll fenn a bűnismétlés veszélye – szabadlábon védekezhet a volt főigazgató
A bűnismétlés a szolgálati viszonya megszűnésével már nem jöhet szóba, nincs adat arra, hogy kivonná magát az eljárás alól, míg a bizonyítás megnehezítése szintén nem alapos ok, hiszen a gyanúsított hónapok óta tisztában van – a közéletben és a médiában is széles körben tárgyalt – nyomozással, így az összebeszélés, bizonyítékok eltüntetése a gyanúsítást követően már nem reális veszély.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség felhívta a figyelmet,
- hogy a nyomozás nem nyilvános része a büntetőeljárásnak,
- továbbá az ügyészségi tájékoztatás minden esetben követő jellegű,
ezért – figyelemmel a büntetőeljárás eredményességére – a rendelkezésre álló bizonyítékokról és az elvégzett, valamint a tervezett nyomozati cselekményekről további tájékoztatás nem adható.
Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a nyomozó ügyészség továbbra is minden szükséges nyomozati intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, annak érdekében, hogy akik a büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok alapján bűncselekményt követtek el felelősségre vonásra kerüljenek.
Nem ez az első ellenséges lépés a volt főigazgatóval szemben
Magyar Péter az egyik első intézkedéseként jelentette be, hogy május 9-től a Készenléti Rendőrség látja el a személyi védelmét, majd május végén mentette fel a TEK főigazgatóját. Orbán Viktor akkor Facebook-bejegyzésében vette védelmébe az altábornagyot, és azt írta: Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett.
A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára – húzta alá a volt kormányfő.