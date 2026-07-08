Kőként zuhan a forint: a 360-as szint sem fogta vissza az eurót – óriásit ugrott az olajár, oda lehet az olcsó külföldi nyaralás

Mozgalmas napot tudhatnak maguk mögött az európai piacok. A tőzsdéket pesszimista hangulat uralta az amerikai-iráni háború újabb eszkalációja és Donald Trump amerikai elnök Spanyolországgal szembeni gazdasági csörtéje is borzolta a befektetők idegeit. A forint nagyot gyengült a kedvezőtlen piaci környezetben, a pesti tőzsde némileg korrigálni tudott, de így is csökkenéssel zárt szerdán.

Ismét 360 forint fölött jegyzik az eurót, nagyot gyengült szerdán a magyar pénz / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,6 százalékos mínuszban, 140 842 ponton fejezte be a kereskedést, a hazai részvénypiac forgalma kifejezetten magas, 31,2 milliárd forint volt. A blue chipek közül

az OTP egy százékkal, 45 350 forintra esett vissza,

a Richter papírjait 2,2 százalékkal, 12 010 forintra ütötték lejjebb,

a Magyar Telekom kurzusa pedig megúszta 0,15 százalékos eséssel, így 2 670 forintról várhatja a folytatást.

Egyedül a Mol tudott erősödni, az olajtársaság az olajpiaci ralit kihasználva 1,4 százalékkal növelte piaci értékét, részvényenént 3948 forintra.

A teljes hazai mezőnyben a PannErgy teljesített a legjobban 2,1 százalékos drágulással, míg a legrosszabb napja a BIF részvényeseinek volt, 8 százalék feletti árflyamzuhanással.