Kapitány István lefejezte a két állami külgazdasági csúcsügynökséget – menniük kell a vezérigazgatóknak

„Mai nappal intézkedtem Bihari Katalin a HEPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből és Dr. Joó István a HIPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből történő visszahívásáról” – áll Kapitány István közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a döntés. A miniszter döntését nem indokolta. A HEPA Zrt. feladata állami szervezetként a magyar vállalkozások exporttevékenységét, külföldi piacra jutását támogatja, a HIPA Zrt. pedig a külföldi vállalatokat, beruházókat segítette. Mindkét szervezet a korábbi kormányzati struktúrában működött Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozott.

Kapitány István visszahívta a HIPA és a HEPA állami ügynökségek vezérigazgatóit tisztségükből

Fotó: Kapitány István / Facebook

Távoznak a vezérigazgatók, egyelőre nem tudni, kik lesznek az utódjaik

Bihari Katalin hivatali ideje alatt a magyar gazdaság nyitottságát mutató export GDP-arány 2025-ben megközelítette a 90 százalékot, a hagyományosan exportorientált magyar gazdaság pozícióit a HIPA több nemzettel fűzte szorosabbra üzleti kapcsolatot. A termékexport tavalyi értéke euróban számolva másfélszerese volt a 2019-esnek, 2010-hez képest pedig csaknem a kétszeresére nőtt. Bihari 2025 augusztusától mostanáig töltötte be a vezérigazgatói tisztséget.

A 2022 és 2025 közötti időszakban a HIPA közreműködésével mintegy 37 milliárd euró értékű beruházásról született pozitív döntés, ami több mint 74 ezer új munkahely létrejöttét támogatta. Joó István irányítása alatt a szervezet eredményei túlszárnyalták a többi V4 ország összesített eredményét. Csak 2025-ben a HIPA 108 beruházási megállapodást kötött, több mint 7 milliárd euró (közel 2700 milliárd forint) értékben.

Miként a HIPA arról beszámolt, az előző évi második hely után 2026-ban ismét az élen végzett Magyarország a Site Selction című amerikai működőtőke-befektetési szaklap rangsorán, amely a régió legjobb befektetési helyszíneit mutatja be.

Kapitány István egyelőre nem jelentette be, kiket jelöl a megüresedett vezetői pozíciókba.

Ez két napon belül a második, gazdasági csúcsvezetőket érintő döntése Kapitány Istvánnak. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a miniszter felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét tisztségéből.