Euró bevezetése: kapaszkodjunk meg, kevésbé drágul Európa ott, ahol nincsen euró – az Eurostat nem hazudik

A közgazdászok hosszasan tudják sorolni az euró bevezetésének előnyeit, vagy hátrányait, a közpolgár egyszerűen csak szereti, vagy nem. A bolgárok például többnyire nem szerették, mégis bevezették náluk, és nem lett egyértelmű siker. A magyarok inkább szeretik, egy illúzióról azonban a tényekhez ragaszkodók kénytelenek voltak lemondani. A friss inflációs számok még egyértelműbb kontraszttal mutatták meg: az iráni háború miatt kibontakozott energiaválságot jobban viselték azok az európai uniós tagországok, amelyeknél az euró bevezetése még várat magára; tehát saját devizával és önálló politikát folytató jegybankkal rendelkeznek. Különösen izgalmassá teszi a kérdést a friss fordulat: az amerikai elnök szerdai bejelentését követően előfordulhat: az energiaválságból már nem kifelé haladunk, hanem ismét befelé.

Az euró bevezetése: a friss euróövezeti tag Bulgáriában meghökkenve nézegetik az árakat, az iráni háború időszakában azonban másutt is feltűnt a bökkenő. miközben a magyarok pont most "kaptak rá" az ötletre Fotó: NurPhoto via AFP

Nézzük meg a számokat, amelyekből kiderül: akár ki is hagyhatunk a képletből olyan eltérítő jellegű tényezőket, mint a helyi politika, kormányváltások, divatok.

Ha számít is, milyen védőintézkedéseket tettek az egyes kormányok, pőre egyszerűséggel mégis arról a különbségről van szó: van-e önálló politikát folytató jegybankja egy országnak, avagy nincs. Az euróövezethez való csatlakozás, ugye, ettől foszt meg egy országot, gazdasági önrendelkezésének egy fő területét az Európai Központi Bank alá rendelve.

Az infláció birodalmában járunk, a jegybankok impériumában, egy olyan területen, amely mindenki számára húsbavágóan valóságos. A drágulást nem szeretjük, különösen, akiknek kisebb a jövedelme és a tartaléka. A számok azt mutatják: az elmúlt hónapokban az euróban keresőknél jobban jártak azok, akiknek

magyar forint,

lengyel zloty,

cseh,

dán

vagy svéd korona csorog a számlájukra. A román lej már más eset – a nemzeti gazdasági szuverenitás azonban keleti szomszédunkban is csonkult, csak épp más okból.

Lássuk, mit mutatnak a számok arról, a drágulást illetően hogyan viselték az energiaválságot az euróövezeti és nem-euróövezeti uniós országok, különös tekintettel Donald Trump elnök mai veszélyes bejelentésére, ami azonnal másfél hónapos mélypontra taszította vissza a forintot.

Trump: vége az iráni tűzszünetnek, felrobbant a piac, a befektetők a teljes összeomlás miatt rettegnek – kilőtt az olajár

Újabb fordulatot vett az amerikai–iráni konfliktus: Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcstalálkozón kijelentette, hogy véget ért a múlt hónapban Iránnal kötött ideiglenes megállapodás. A diplomáciai rendezés reményének szertefoszlása, az újabb amerikai légicsapások és az iráni olajexportot sújtó szankciók tovább fokozták a közel-keleti feszültséget, amire az olajpiac is hevesen reagált: a Brent nyersolaj ára 78,17 dollárra, a WTI-é pedig 74,35 dollárra emelkedett, mindkét referenciaolaj kéthetes csúcsra kapaszkodott.

Infláció Európában az iráni konfliktus csúcsán: egyértelmű hasadék alakult ki

Az Európai Unióból már csaknem minden ország közölte uniós statisztika szerinti (HICP) júniusi inflációs adatait, de még nem mind, nézzük meg tehát először, milyen különbség alakult ki az euróövezeti és a nem-euróövezeti országok közt májusban, mielőtt június 12-én kijött a sorsfordítónak tűnő hír az amerikai-iráni béketárgyalások megkezdéséről.