Amerika feltárta Putyin titkát: leszedte az első orosz vadászgépet az ukrán F-16-os, tűzharcban lőtte ki – „A tanúi voltunk”

Az Amerikai Egyesült Államok vezérkari főnökeinek egyesített bizottságának elnöke, Dan Caine tábornok bejelentette, hogy az ukrán F–16-os vadászgép első alkalommal lőtt le orosz vadászgépet légi harcban.

Az ukránoknak nagy segítséget jelentenek az F–16-osok / Fotó: Kentaro Tominaga / Yomiuri Shimbun / AFP (képünk illusztráció)

A bizottság meghallgatásán Richard Durbin demokrata szenátor arra kérdezett rá, milyen hatással lenne Ukrajna számára, ha a következő három évben megszűnne a légvédelmi finanszírozás – számolt be róla a Pravda ukrán hírportál.

Válaszában Caine az ukrán védelmi képességek fejlődéséről beszélt: „Szeretném hangsúlyozni, hogy az ukrán ipari bázis rendkívüli munkát végez saját képességeinek folyamatos bővítésében. Ez magában foglalja a föld–levegő és a levegő–levegő képességek fejlesztését egyaránt.”

Caine ezt követően számolt be egy nemrég lezajlott légi összecsapásról, amelynek során egy ukrán F–16-os megsemmisített egy orosz katonai repülőgépet. Hozzátette, hogy az elmúlt években, partnerei támogatásának köszönhetően, Ukrajna jelentősen megerősítette többrétegű légvédelmi rendszerét.

Hivatalos: az ukránok megkapják Európa egyik legjobb vadászgépét, már nem elég a Gripen – az oroszok csúcsfegyvereire fognak vadászni

Franciaország és Ukrajna megállapodott 16 Rafale vadászgép beszerzéséről, amelyekhez fegyverrendszerek és pilótakiképzés is társul. Emmanuel Macron szerint a két ország emellett közös fegyvergyártási programot is indít, hogy Kijev hosszabb távon saját maga állíthasson elő kulcsfontosságú fegyvereket.

A francia elnök közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel olyan ütemtervet fogadtak el, amely nemcsak a Rafale-ok beszerzését, hanem az új generációs SAMP/T NG légvédelmi rendszerek első ütegének átadását is tartalmazza. Franciaország emellett radarokat és további légvédelmi rakétákat is biztosít Ukrajna számára.