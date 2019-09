Több szívátültetést tudtak végezni tavaly

Tavaly 7,5 százalékkal kevesebben jelentkeztek szervdonornak, mint egy éve, de így is 13,7 százalékkal több szervadományozás volt.

Tavaly 214 jelzés érkezett a donorjelentő zöld számra, amit 168 megvalósult szervadományozás követett az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) transzplantációs igazgatóságának 2018-as jelentése szerint. A Magyarországon elhunytakból 505 szervet ültettek át, míg az Eurotransplant rendszerén keresztül 119 szerv érkezett külföldről, ahol viszont 148 magyar donorszervet ültettek be. Egy magyar szervdonorból átlagosan három szervet vettek ki, és egy betegbe 2,73 szervet ültettek be tavaly. Bár az adatok szerint 7,5 százalékkal csökkent a donorjelentések száma, de 13,7 százalékkal így is több szervet adományoztak.

Az Eurotransplant nyolc ország transzplantációs intézményeit tömörítő kiszolgáló, szervallokációs szervezet. Évente körülbelül hétezer donorszerv elosztását szervezi meg, Magyarország 2013 óta teljes jogú tagja.

Tavaly 58 esetben egy-egy szervet vettek ki, ebből ötvenszer vesét. Ez 2017-hez képest 31,6 százalékos emelkedés, és a májátültetések száma is nőtt 8,11 százalékkal. A két hazai szívtranszplantációs központban 62 szívátültetést végeztek, ez rekordesetszám a program indulása óta. Tüdőátültetésre 23 alkalommal került sor, 2017-ben 21-szer.

Az akut betegek átlagosan 36 napot vártak szervre, egy évvel korábban csak 22 napot. Legtöbbet, 422 napot egy féléves korában listára került csecsemőnek kellett várnia. Az akut várakozó átlagéletkora 39 év volt. Szívre várt a legidősebb, 64 éves beteg, és a legfiatalabb, egy három hónapos gyermek is.

A donorok átlagéletkora ötven év volt. Tavaly megkétszereződött a húsz év alattiak aránya, 5 százalékkal nőtt a 41–50 éves korosztály és 4 százalékkal a 61–70 éves korosztály donorainak száma.

