Európai turistaország riasztott a gyilkos hantavírus miatt, folyik a hajsza

Egy 32 éves alicante-i nő tünetei hantavírus-fertőzésre utalnak, ezért kórházi vizsgálatra szállították – közölték spanyol egészségügyi tisztviselők pénteken.

A Reuters szerint a nő ugyanazon a repülőjáraton utazott azzal az utassal, aki a Hondius sétahajón szerzett fertőzés után Johannesburgban elhunyt. Javier Padilla egészségügyi államtitkár szerint a nő két sorral a beteg mögött ült, de a kontaktusuk rövid volt, mivel az utas csak rövid ideig tartózkodott a gépen.

A hatóságok az Andes törzset azonosították a hajón, amely a hantavírusok közül az egyetlen ismert változat, amely ritkán, jellemzően csak szoros személyes érintkezés útján terjedhet emberről emberre. A nő enyhe légúti tünetekkel rendelkezik, és az alicante-i kórházban végzik el a teszteket.

Az eredmények 24–48 órán belül várhatók. A valenciai regionális egészségügyi hatóságok már megkezdték a nővel az elmúlt napokban kapcsolatba került személyek felkutatását.

A laboratóriumi vizsgálatok eddig nem mutatták ki a hantavírus jelenlétét annál a személynél, akit megfigyelés céljából szállítottak egy németországi kórházba - közölte pénteken a düsseldorfi egyetemi kórház az MTI jelentése szerint. A szóban forgó nőt a kontaktkutatás során szállították Düsseldorfba, mivel korábban kapcsolatba került a Hondius óceánjáró azóta elhunyt egyik utasával.

WHO: aggodalomra nincs ok

A Hondius óceánjáró sétahajó múlt hónapban indult Argentínából, fedélzetén pedig hantavírus-fertőzések ütötték fel a fejüket. A WHO szerint eddig öt igazolt eset köthető a hajóhoz, három ember pedig már meghalt a fertőzésben, köztük egy holland házaspár és egy német állampolgár.

Az áldozatok többsége idősebb volt, a tünetek lázat, fejfájást, hasi fájdalmat és légúti panaszokat foglaltak magukban. A hajó utasai és a legénység tagjai több kontinensre szétszóródtak: megfigyelés és tesztelés zajlik Hollandiában, Svájcban, Németországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Szingapúrban is.

Több mint száz ember még mindig a fedélzeten tartózkodik szigorú óvintézkedések mellett, míg másokat légi úton evakuáltak. A Világegészségügyi Szervezet (WHO) és a szakértők szerint a közegészségügyi kockázat alacsony, és nem várható világjárvány-szerű terjedés. A WHO hangsúlyozza: a helyzet megfelelő kontaktuskutatással, tünetfigyeléssel és orvosi ellátással kezelhető, általános pánikra nincs ok.