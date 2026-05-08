Újabb iraki olajkonvoj érkezett Szíriába

Az iraki olajkonvojok Irakból, közúton jutnak el Szíriába, majd onnan a nemzetközi piacokra. Az útvonal újbóli használata stratégiai jelentőségű lehet az iraki energiaszektor számára, amely jelenleg alternatív exportlehetőségeket keres a tengeri útvonalak kockázatai miatt – írja az Origo. A lap külföldi beszámolók alapján azt írja, hogy mintegy hetven olajszállító autóról lehet szó.

Miként korábban a Világgazdaság oldalán megírtuk, Irak számára kulcsfontosságú, hogy alternatív útvonalat találjon olajexportja számára, hiszen a Hormuzi-szoroshoz kötődő tengeri szállítási útvonal nem használható biztonsággal. Ez a jelek szerint meg is történt, mert újabb olajszállítmányokat sikerült átjuttatni a stabilizálódó Szíriába. A ninivei tartományban található Rabia-határátkelő iraki oldalán még a hét elején hosszú sorban várakoztak a tartálykocsik, miközben a sofőrök a kilépési dokumentumok lepecsételésére vártak – írja a lap.

A hivatalos közlések szerint a szállítmányok többsége a kirkuki, szindzsári és baidzsi olajmezőkről, illetve finomítókból érkezett, emellett az észak-iraki Erbíl városában működő Kar finomító termékei is bekerültek a konvojokba. Az iraki olajügyi minisztérium közben ingyenes dízelüzemanyaggal támogatja a Szíria banyasi kikötője felé tartó konvojokat, hogy ösztönözze az exportfolyosó működését.

A Rabia-határátkelő helyettes igazgatója, Baszim Sith Mohammed közölte: az első konvoj 70 tartálykocsiból állt, és további szállítmányokra is számítanak a következő hetekben.

A lépés része annak az átfogó stratégiának, amelynek célja az iraki olajexport fenntartása a Hormuzi-szoros körüli válság idején. Irak gazdasága rendkívül erősen függ az energiahordozók kivitelétől: a bagdadi kormány bevételeinek mintegy 90 százaléka az olajszektorból származik.

Az elmúlt időszak regionális konfliktusai és az iráni–hormuzi helyzet jelentősen visszavetették az exportot, ugyanakkor bagdadi források szerint stabilabb geopolitikai környezet esetén

Irak rövid időn belül napi 3 millió hordó fölé emelhetné kitermelését.

A több mint egy évtizedig lezárt Rabia–Jarubíja határátkelőt csupán nemrég nyitották meg újra. Bár a közúti szállítás költségesebb és lassabb a tengeri exportnál, a jelenlegi helyzetben mégis működőképes alternatívát jelent.