Kamaz: most is porzik az út a brutalista dömperek alatt, de ez kevés lehet idénre

Szergej Kogogin, a Kamaz vezérigazgatója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozóján arról beszélt: a 2022-ben bevezetett szankciók alapjaiban rengették meg a vállalat működését, de a Kamaz „egyetlen napra sem állt le”. Az Origo cikke szerint ugyanakkor a cégvezető is pontosan látja, hogy a vállalat számára ide év is kihívásokkal teli lesz.

Nehéz volt 2025 a Kamaz számára, és az idei sem ígérkezik könnyűnek

Több tízmilliárd rubeles veszteséget termelt a Kamaz

A lap az Avtostat Info adatai alapján azt írja, hogy a Kamaz eladásai 2025-ben 20,7 százalékkal csökkentek, így összesen 18 300 járművet értékesítettek. A vállalat eközben 43 milliárd rubeles, vagyis mintegy 174 milliárd forintos nettó veszteséget könyvelt el az IFRS nemzetközi számviteli szabvány alapján.

Ez volt az első alkalom 2019 óta, hogy a Kamaz veszteséges évet zárt.

A cég ugyanakkor saját közléseiben ennél jóval magasabb, 38 400 darabos értékesítési számot említett. Elemzők szerint az eltérés oka, hogy a Védelmi Minisztériumnak szállított katonai járművek nem jelennek meg a hivatalos forgalomba helyezési statisztikákban.

A háború előtt a Kamaz szorosan együttműködött több nyugati autóipari szereplővel, köztük a német Daimler Truckkal, amely korábban 15 százalékos részesedést birtokolt az orosz vállalatban. A szankciók azonban gyakorlatilag elvágták a Kamaz nemzetközi kapcsolatait. A vezérigazgató szerint a cég kénytelen volt teljesen újragondolni működését, és házon belül megoldani a korábban importált alkatrészek pótlását.

Kogogin úgy fogalmazott, hogy a Kamaz „jobb időkre várva” szakította meg európai együttműködéseit.

Érdekesség, hogy a vállalat 2022-ben még magyarországi elektromosjármű-fejlesztési központ létrehozását tervezte.

Konkurencia és gyenge kereslet nyomja az orosz piacot

Az orosz autóipar továbbra is komoly nyomás alatt van. A nyugati technológiák és befektetések kiesése mellett a piacot a gyenge kereslet és a kínai gyártók térnyerése is sújtja.

Az orosz vállalatok egyre inkább:

állami támogatásokra,

katonai megrendelésekre,

valamint hazai alkatrészgyártásra

támaszkodnak a túlélés érdekében.