Elhagyja a Camponát a Csodák Palotája

Bezár a Csodák Palotája a Camponában, ahonnan szeptemberben Óbudára költözik, az ottani Playbar alatti területre. A két különböző profil egyesülésével Európa legnagyobb tudományos szórakoztatóközpontja jön létre a Kolosy térhez közeli üzletközpontban.

Öt esztendő után elköszön a Campona bevásárlóközponttól az évi 160 ezer látogatót vonzó Csodák Palotája (Csopa), amely a tavaly Óbudán nyílt Csopa Playbar alatti területre költözik be, az egykori Új Udvar, ma Buda Entertainment & Gastro néven üzemelő Bécsi úti üzletközpontba – tudta meg a Világgazdaság. Megkeresésünkre Mizda Katalin, a Csodák Palotája Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy a hosszú távra kibérelt ötezer négyzetméteres területen egyesülő tudományos szórakoztatóközpont októbertől közös, azaz egységes belépővel lesz látogatható. Az összeköltöztetést részben a kényszer szülte, miután a Camponában bérelt mintegy 1800 négyzetméteres területet kinőtték, és nem sikerült további időszakra, illetve további területeket megfelelő feltételekkel bérelniük. Idén májusra, a Csopa Playbar egyéves születésnapjára eldőlt, hogy a forgalmas tömegközlekedési csomópontban – HÉV-vel, buszokkal és a budai fonódó villamosjáratokkal is megközelíthető helyen – lévő üzletközpontba költözik át felújítva az eredeti kiállítás is.

Ezzel a Bécsi úton megszületik Európa egyik legnagyobb alapterületű, több mint 250 játékos elemet felvonultató tudományos szórakoztatóközpontja – hangsúlyozta Mizda Katalin. Az 1996-ban, Közép-Európában elsőként létrejött Csodák Palotája science center ötlete Öveges professzoré volt, aki a természettudományok játékos formában történő tanításának egyik úttörője és legnagyobb mestere volt. A Váci úti szülőházból 2005-ben a Millenárisra költöző kiállítás 2012 óta üzemel a Camponában, amely a vidéki látogatóközönségnek a vasút és az ingyenes parkolási lehetőség miatt kedvező volt, de a budapestiek számára nagyon kiesett, nem érezték magukénak. Ám még így is sikerült az öt leglátogatottabb hazai szabadidős intézmény közé felnőnie az elmúlt huszonegy évben. A Csodák Palotája mellesleg sem állami, sem európai uniós pénzügyi támogatást nem kap, minden fejlesztést önerőből finanszíroz, a játékok egy részét pedig azok fejlesztőitől bérli. A Csopát működtető nonprofit kft.-ben Rubik Ernő 2 százalékot tulajdonol, a Budapest Science Center Alapítvány és a Ludost Protest Kft. 49-49 százalékos tulajdonrésze mellett.

A tavaly félmilliárdos beruházás eredményeként létrehozott Bécsi úti Playbar mellé, az üzletközpont két szintjére beköltöző tudományos játszóházzal az üzletközpont új, markáns arculatot és erős látogatóvonzó mágnesintézményt kap. Mint a Csopa ügyvezetője elárulta: célkitűzésük szerint két éven belül elérhetik a 300 ezer látogatót. Ezt a teljes napra intenzív élménycsomagot magában foglaló közös jegyrendszerrel szeretnék elérni, amit a szabadulószobákkal, interaktív számítógépes asztalokkal, délutáni félárú belépőkkel, családi jegyrendszerrel és mindennapos, tízórás nyitvatartással, valamint a 200-300 fős konferenciáknak máris helyet adó rész továbbfejlesztésével látnak megvalósíthatónak.

A tervek szerint a Camponában még augusztus 31-ig látogatható kiállítás a költözés miatt egy hónapos szünetet tart, miközben az óbudai Playbar csak egy-két napra zár majd be az informatikai rendszer összehangolása miatt. Mizda Katalin elmondta: ha rajtuk múlik, a következő évtizedeket már a Buda Entertainment & Gastro épületében töltik.