Hármas vita robbant ki Németországban: forró téma lett az adóemelés, bevándorlás, valamint a szociális rendszer reformja

Komoly belpolitikai feszültséget okoz Németországban a bevándorlás és a szociális ellátórendszer kapcsolatának kérdése. A vita azután éleződött ki, hogy Barbel Bas szociáldemokrata munkaügyi miniszter egy parlamenti meghallgatáson azt állította, hogy a bevándorlóknak egyáltalán nem céljuk a bőkezű szociális rendszer kihasználása. A kijelentésre élesen reagáltak az uniópárti politikusok, akik szerint a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Alig múlik el nap, hogy a bevándorlás okozta károk szőnyeg alá söprését célzó állítást ne cáfolná valaki a konkrét tényekkel.

A BILD beszámolója szerint Stephan Mayer, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) belpolitikai szakértője úgy látja, a bevándorlás egyre nagyobb terhet ró a német szociális államra. Szerinte egyre többen kerülnek be úgy a támogatási rendszerbe, hogy közben nem a munkaerőpiacon jelennek meg, hanem tartósan az ellátásokra támaszkodnak. Mayer azt állítja, ez már nem egyszerű költségvetési kérdés, hanem a társadalmi összetartást, vagyis a társadalmi kohéziót is veszélyezteti.

A bevándorlás költségei Németországban

A lap által idézett adatok szerint a külföldiek aránya az alapellátásban 2005-ben még 18,8 százalék volt, 2025-re viszont 47,6 százalékra emelkedett. A BILD arra is rámutat, hogy 2025-ben 21,7 milliárd euró jutott külföldi ellátottaknak, míg a német állampolgároknak 24,9 milliárd eurót fizettek ki ugyanebben az időszakban.

Közben a legfrissebb rendőrségi jelentések szerint a Szíriából és Afganisztánból érkező migránsok nyolcszor-kilencszer nagyobb valószínűséggel követnek el erőszakos bűncselekményeket, mint a németek − írja az Origo.

A Kereszténydemokrata Unió egyik politikusa, Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere, szintén bírálta Bas kijelentését. Szerinte a munkaügyi miniszter nem hajlandó szembenézni azzal a ténnyel, hogy sok bevándorló nem a munkaerőpiacra lép be, hanem a szociális rendszer juttatásait használja ki. Poseck szerint a szociális visszaélések aláássák az államba vetett bizalmat, miközben a számla végső soron az adófizetőket terheli.

Mindeközben a Friedrich Merz kormányán belül kialakult belső válságra válaszul az adók emelésének lehetősége is felmerült, de úgy tűnik, ez erős ellenállásba ütközik.

A másik nagy front ugyanis a kormánykoalíción belül nyílt meg. A BILD szerint feszült a viszony Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil alkancellár között, miközben a fekete-vörös koalíció egyszerre próbál reformokat keresztülvinni, kezelni az államháztartási nyomást és megőrizni politikai mozgásterét.