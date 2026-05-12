Deviza
EUR/HUF357,14 +0,39% USD/HUF304,23 +0,73% GBP/HUF411,35 +0,12% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,09 +0,23% RON/HUF68,63 +0,45% CZK/HUF14,69 +0,44% EUR/HUF357,14 +0,39% USD/HUF304,23 +0,73% GBP/HUF411,35 +0,12% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,09 +0,23% RON/HUF68,63 +0,45% CZK/HUF14,69 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 438,65 -0,62% MTELEKOM2 430 +0,82% MOL4 136 +0,73% OTP42 080 -1,19% RICHTER12 440 -1,29% OPUS298 -4,7% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 195,06 +0,81% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,84 -0,79% BUX133 438,65 -0,62% MTELEKOM2 430 +0,82% MOL4 136 +0,73% OTP42 080 -1,19% RICHTER12 440 -1,29% OPUS298 -4,7% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 195,06 +0,81% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,84 -0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
migráció
gazdasági válság

Hármas vita robbant ki Németországban: forró téma lett az adóemelés, bevándorlás, valamint a szociális rendszer reformja

Egyszerre robbant ki vita a bevándorlás, a szociális rendszer fenntarthatósága és az adóemelés lehetősége körül. Miközben a német politikusok egy része szerint a bevándorlás a szociális államot a teljesítőképessége határára sodorja, addig a kormánykoalíción belül konfliktust okoz, hogy az SPD a magasabb jövedelemmel rendelkezőket sújtaná emelt adókkal.
VG
2026.05.12, 11:45
Frissítve: 2026.05.12, 14:21

Komoly belpolitikai feszültséget okoz Németországban a bevándorlás és a szociális ellátórendszer kapcsolatának kérdése. A vita azután éleződött ki, hogy Barbel Bas szociáldemokrata munkaügyi miniszter egy parlamenti meghallgatáson azt állította, hogy a bevándorlóknak egyáltalán nem céljuk a bőkezű szociális rendszer kihasználása. A kijelentésre élesen reagáltak az uniópárti politikusok, akik szerint a valóság ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Alig múlik el nap, hogy a bevándorlás okozta károk szőnyeg alá söprését célzó állítást ne cáfolná valaki a konkrét tényekkel.

Hármas vita robbant ki Németországban
Hármas vita robbant ki Németországban / Fotó: Annegret Hilse / Reuters

A BILD beszámolója szerint Stephan Mayer, a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) belpolitikai szakértője úgy látja, a bevándorlás egyre nagyobb terhet ró a német szociális államra. Szerinte egyre többen kerülnek be úgy a támogatási rendszerbe, hogy közben nem a munkaerőpiacon jelennek meg, hanem tartósan az ellátásokra támaszkodnak. Mayer azt állítja, ez már nem egyszerű költségvetési kérdés, hanem a társadalmi összetartást, vagyis a társadalmi kohéziót is veszélyezteti.

A bevándorlás költségei Németországban

A lap által idézett adatok szerint a külföldiek aránya az alapellátásban 2005-ben még 18,8 százalék volt, 2025-re viszont 47,6 százalékra emelkedett. A BILD arra is rámutat, hogy 2025-ben 21,7 milliárd euró jutott külföldi ellátottaknak, míg a német állampolgároknak 24,9 milliárd eurót fizettek ki ugyanebben az időszakban.

Közben a legfrissebb rendőrségi jelentések szerint a Szíriából és Afganisztánból érkező migránsok nyolcszor-kilencszer nagyobb valószínűséggel követnek el erőszakos bűncselekményeket, mint a németek − írja az Origo.

A Kereszténydemokrata Unió egyik politikusa, Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere, szintén bírálta Bas kijelentését. Szerinte a munkaügyi miniszter nem hajlandó szembenézni azzal a ténnyel, hogy sok bevándorló nem a munkaerőpiacra lép be, hanem a szociális rendszer juttatásait használja ki. Poseck szerint a szociális visszaélések aláássák az államba vetett bizalmat, miközben a számla végső soron az adófizetőket terheli.

Mindeközben a Friedrich Merz kormányán belül kialakult belső válságra válaszul az adók emelésének lehetősége is felmerült, de úgy tűnik, ez erős ellenállásba ütközik.

A másik nagy front ugyanis a kormánykoalíción belül nyílt meg. A BILD szerint feszült a viszony Friedrich Merz kancellár és Lars Klingbeil alkancellár között, miközben a fekete-vörös koalíció egyszerre próbál reformokat keresztülvinni, kezelni az államháztartási nyomást és megőrizni politikai mozgásterét.

Fizessenek a gazdagok?

Klingbeil a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) keddi kongresszusán világossá tette: szerinte nem lehet olyan jövedelemadó-reformot végrehajtani, amelyben a legjobban keresők nem fizetnek többet. Ez azonban élesen szembemegy Merz eddigi álláspontjával, aki kategorikusan kizárta az adóemelés lehetőségét. A vita így nemcsak gazdaságpolitikai, hanem koalíciós erőpróba is lett − írta meg az Origo.

Merz közben a szakszervezeti kongresszuson arról beszélt, hogy Németország évtizedek óta nem látott cselekvési kényszer alatt áll. A kancellár szerint a geopolitikai és gazdasági átrendeződés egyszerre találkozik a régóta halmozódó strukturális problémákkal, ezért az országnak változnia kell. Az ötlet fogadtatása ugyanakkor hűvös volt: a BILD tudósítása szerint a teremben sokan „lefelé mutató hüvelykujjat” ábrázoló táblákkal fogadták.

A koalíciós nyomást tovább növeli, hogy a munkaadói oldal gyors reformokat követel. A német munkaadói szövetség vezetője, Steffen Kampeter szerint a kormánynak mielőbb bizonyítania kell kormányzóképességét, és reformokat kell hoznia a szociális ellátórendszer, valamint a munkaidő-szabályozás területén. Mindeközben az orvosi kamara vezetője a törvényes egészségbiztosítók takarékossági csomagjának elhalasztását sürgeti, mivel úgy véli egy ilyen horderejű reformot nem lehet erőből átvinni.

Az Origo újságírója szerint így a két vita azonos irányba mutat: 

Németországban egyre erősebben ütközik egymással a szociális rendszer fenntarthatóságának kérdése, a bevándorlás gazdasági hatása, az adópolitika és a koalíciós stabilitás.

Merznek egyszerre kellene megnyugtatnia a CDU/CSU adócsökkentést váró táborát, kezelnie az SPD újraelosztási igényeit, valamint választ adnia arra a társadalmi elégedetlenségre, amelyet a szociális rendszer terhei körüli vita felerősített.

Közben a Merz előtt felszólaló Yasmin Fahimi, a Német Szakszervezeti Szövetség elnöke nyíltan bírálta Merzet és kormányát:

Számos folyamat nem a megfelelő irányba halad. Ilyen például az egyoldalú teherviselés favorizálása, valamint a munkavállalók jogainak megnyirbálása.

− fogalmazott Yasmin Fahimi.

Padlót fogott a német gazdaság

Az Origo szerint Merz egyértelműen fogalmazott Németország helyzetével kapcsolatban:

Nem sikerült modernizálnunk az országunkat, és ennek az árát most megfizetjük (...). Németországnak össze kell szednie magát! A gazdaságunk évek óta stagnál, miközben a körülöttünk lévő országok gyarapodnak. Az idei félszázalékos növekedés egyszerűen nem elfogadható.

A társadalmon belül feszültséget okoz az is, hogy 226 500 bevándorló hivatalosan ugyan kiutasítható lenne, de közülük 185 ezer úgynevezett „tűrt” státuszt kapott, ami gyakorlatilag megakadályozza kitoloncolásukat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mintegy egymillió illegális bevándorlóból jelenleg csupán 41 500 lenne ténylegesen kiutasítható, ráadásul 2025-ben a tervezett kitoloncolások kétharmada meghiúsult.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu