Hollandiában landoltak a hantavírusos Hondius utasai – a luxushajó még a tengeren

Kedden éjjel két repülőgép szállt le az eindhoveni repülőtéren a hantavírusjárvány által sújtott Hondius turistahajó huszonnyolc utasával. A gépen nyolc holland állampolgár utazott, a többi utas más nemzetiségű, akik Hollandiából folytatják útjukat hazafelé – közölték a hatóságok.

Kedden ért holland földre a hantavírusjárvány sújtotta Hondius 28 utasa / Fotó: Piroschka Van De Wouw / Reuters

A Reuters szerint ezzel párhuzamosan a nijmegeni kórház 12 alkalmazottját preventív karanténba helyezték, miután a személyzet nem a szigorított előírások szerint kezelte egy fertőzött beteg vér- és vizeletmintáit. A hollandiai kórház közleménye szerint az érintett dolgozók hat hétre kerülnek elkülönítésbe, a fertőzés kockázatát azonban nagyon alacsonynak ítélik, és a betegellátás zavartalan marad.

A kórház május 7-én vette fel a Hondius egyik hantavírussal fertőzött utasát. „Gondosan megvizsgáljuk az eseményeket, hogy tanuljunk belőlük, és a jövőben megelőzhessük az ilyen helyzeteket" – nyilatkozta Bertine Lahuis, a kórház igazgatótanácsának elnöke.

A Hondius április elején Argentínából indult útnak, eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek. A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, akik már úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják.

A tulajdonos Oceanwide Expeditions tájékoztatása szerint a luxushajó várhatóan május 17-re érkezik meg a holland kikötőbe.

Mit kell tudni a hantavírusról?

A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett vírusfertőzés, amelyet az emberek jellemzően a fertőzött állatok ürülékével, vizeletével vagy nyálával való érintkezés, illetve azok belégzése útján kapnak el. A betegség két súlyos formában jelenhet meg: a vérzéses lázzal és vesekárosodással járó hemorrhagiás lázban, illetve a tüdőt támadó hantavírus-pulmonális szindrómában.

Utóbbi különösen veszélyes, akár 40 százalékos halálozási aránnyal is járhat. A Hondiuson azonosított Andes-törzs – amely Dél-Amerikában honos – azért is kiemelten aggasztó, mert ez az egyetlen ismert hantavírustörzs, amely ritkán ugyan, de emberről emberre is terjedhet szoros fizikai kontaktus révén.