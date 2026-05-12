Hollandiában landoltak a hantavírusos Hondius utasai – a luxushajó még a tengeren

Három halálos áldozatot követelt, és legalább hét igazolt fertőzöttet hagyott maga után a Hondius fedélzetén kirobbant hantavírusjárvány. A holland hatóságok óvintézkedésként az utasok hazaszállítása mellett egy nijmegeni kórház tizenkét dolgozóját is elkülönítették.
2026.05.12, 12:06
Frissítve: 2026.05.12, 12:22

Kedden éjjel két repülőgép szállt le az eindhoveni repülőtéren a hantavírusjárvány által sújtott Hondius turistahajó huszonnyolc utasával. A gépen nyolc holland állampolgár utazott, a többi utas más nemzetiségű, akik Hollandiából folytatják útjukat hazafelé – közölték a hatóságok.

Kedden ért holland földre a hantavírusjárvány sújtotta Hondius 28 utasa / Fotó: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Kedden ért holland földre a hantavírusjárvány sújtotta Hondius 28 utasa / Fotó: Piroschka Van De Wouw / Reuters

A Reuters szerint ezzel párhuzamosan a nijmegeni kórház 12 alkalmazottját preventív karanténba helyezték, miután a személyzet nem a szigorított előírások szerint kezelte egy fertőzött beteg vér- és vizeletmintáit. A hollandiai kórház közleménye szerint az érintett dolgozók hat hétre kerülnek elkülönítésbe, a fertőzés kockázatát azonban nagyon alacsonynak ítélik, és a betegellátás zavartalan marad.

A kórház május 7-én vette fel a Hondius egyik hantavírussal fertőzött utasát. „Gondosan megvizsgáljuk az eseményeket, hogy tanuljunk belőlük, és a jövőben megelőzhessük az ilyen helyzeteket" – nyilatkozta Bertine Lahuis, a kórház igazgatótanácsának elnöke.

A Hondius április elején Argentínából indult útnak, eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek. A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, akik már úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják.

A tulajdonos Oceanwide Expeditions tájékoztatása szerint a luxushajó várhatóan május 17-re érkezik meg a holland kikötőbe.

Mit kell tudni a hantavírusról?

A hantavírus egy rágcsálók által terjesztett vírusfertőzés, amelyet az emberek jellemzően a fertőzött állatok ürülékével, vizeletével vagy nyálával való érintkezés, illetve azok belégzése útján kapnak el. A betegség két súlyos formában jelenhet meg: a vérzéses lázzal és vesekárosodással járó hemorrhagiás lázban, illetve a tüdőt támadó hantavírus-pulmonális szindrómában. 

Utóbbi különösen veszélyes, akár 40 százalékos halálozási aránnyal is járhat. A Hondiuson azonosított Andes-törzs – amely Dél-Amerikában honos – azért is kiemelten aggasztó, mert ez az egyetlen ismert hantavírustörzs, amely ritkán ugyan, de emberről emberre is terjedhet szoros fizikai kontaktus révén.

Ugyanakkor a Világegészségügyi Szervezet (WHO) és a szakértők szerint a közegészségügyi kockázat alacsony, és nem várható világjárványszerű terjedés. A WHO hangsúlyozza: a helyzet megfelelő kontaktuskutatással, tünetfigyeléssel és orvosi ellátással kezelhető, általános pánikra nincs ok.

Hantavírus tizedelheti a katonákat az orosz–ukrán fronton
Meg nem erősített orosz források szerint a hantavírus terjedése összefüggésben állhat az ukrán fegyveres erők egyes nem harci veszteségeivel. A közlés szerint a betegség Harkiv, Szumi és Lviv régióban jelent meg nagyobb mértékben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
