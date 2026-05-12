Fájhat még egy ideig az erős forint a Richternek: új gyógyszerfejlesztések segíthetik az idei növekedést

Története második legmagasabb negyedéves cash flow-ját érte el a magyar gyógyszergyártó 2026 elején. A Richter eredményszámaira a második negyedévben is jelentős nyomást helyez a rendkívül erős forint. Új akvizíciók és gyógyszerfejlesztések is várhatóak.
Kadlót Tibor
2026.05.12, 10:48

Az elmúlt időszakban jelentős árfolyammozgásokat tapasztaltunk, ezek működésünk természetes velejárói, de ami igazán számít, az a Richter alaptevékenysége, ez erős teljesítményt mutatott 2026 első negyedévében is – mondta a magyar gyógyszergyártó vállalat első negyedéves eredményszámait bemutató kedd reggeli sajtótájékoztatón Kovács András László gazdasági igazgató és vezérigazgató-helyettes.

Az erős forint húzta le a Richter eredményét 2026 elején / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint erősödése ezzel együtt a hazai gyártást kihívások elé állította. A jelentett árbevétel 1,3 százalékkal 217,3 milliárd euróra csökkent a tavalyi bázishoz képest, ugyanakkor a devizahatást kiszűrve 5,9 százalékos volt a bővülés.

Az árfolyamra nehezedő nyomás ellenére a várakozásokat meghaladó mértékben nőtt a tisztított üzemi eredmény (EBIT). A 15 százalékos árfolyamszűrt növekedését a Vraylar és a biotech szegmens erőteljes hozzájárulása is támogatta, miközben több jelentős mérföldkőbevételt is elszámolhatott a Richter. A forinterősödés itt is ellenszelet jelentett, a riportált tiszta EBIT mindössze 1,5 százalékkal haladta meg a tavalyit.

A devizaárfolyamok további várható hatásáról a Richter vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az év elején látott, hét százalékpontos eltérés a jelentett és az árfolyamszűrt eredményszámok között már várhatóan nem fog tovább szélesedni idén döntően a bázishatás miatt. 

Az árfolyamtrendek ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorolnak a jelentett pénzügyi eredményekre, a jelenlegi árfolyamszintek fennmaradása esetén a második negyedévben jelentős, nagyrészt nem realizált árfolyamveszteség várható.

Működési költségeik csökkentek, és a Richter történetének második legmagasabb szabad cash flow-ját, 77 milliárd forintot sikerült realizálni. Ez lehetőséget ad arra, hogy az április végi közgyűlésen elfogadott rekordmagas osztalékot júniusban elkezdjék kifizetni, és a vonzó akvizíciós lehetőségek megvalósítását is vizsgálják.

Az eredmények tükrében a vezetőség megerősítette 2026-os céljait, így az árbevétel és a tisztított EBIT is magas egyszámjegyű mértékben bővülhet idén árfolyamszűrten.

Ezt a növekedést az évtizedek óta az első innovatív nőgyógyászati hormonpótló terápiás gyógyszer, a Fylrevy küszöbön álló bevezetése, valamint az amerikai AbbVie-el folytatott kutatás-fejlesztési együttműködés is támogatja.

A bevételeket ezúttal is húzta a Vraylar néven forgalmazott cariprazine, mellyel 745 ezer beteget kezeltek 2025-ben, az Egyesült Államokban a 2015-ös bevezetés óta pedig már több mint kétmillió páciensen segített az antipszichotikum. A Richter csúcskészítményének értékesítése 18 százalékkal 905 millió dollárra nőtt globálisan 2026 első három hónapjában.

A nőgyógyászati szegmens értékesítését szállítási hatások fogták vissza, de a meghatározó készítmények alapvető lendülete megmaradt.

A biotechnológiai szegmens bevétele 35 százalékkal ugrott meg, az általános gyógyászati üzletágban pedig 8,5 százalékkal mérséklődtek az eladások.

A költséghatékonysági intézkedések hatása egyre jobban tetten érhető, összességben hét százalékkal csökkentek a Richter működési költségei az időszakban. A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások öt százalékkal mérséklődtek, ám a különböző szegmensekben futó projektek igényei miatt ez az érték negyedévről-negyedévre jelentősen változhat – hangsúlyozta Kovács.

Az új fejlesztések közül öt nőgyógyászati készítmény van preklinikai fázisban, ezekből a 2030-as évek közepére lehet új piaci gyógyszer, Az AbbVie-vel pedig a közelmúltban bejelentett, bipoláris depresszió kezelését célzó, ABBV-932 molekula klinikai fejlesztését folytatják.

A Richter részvényei minimális csökkenéssel reagáltak a reggeli eredményközzétételre, idén viszont 27 százalékkal erősödött a kurzus.

 

 

