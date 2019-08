Nemzetközi klímatüntetés volt Svájcban

A világ különböző országaiból érkezett fiatalok vonultak fel pénteken a svájci Lausanne utcáira, arra kérve a kormányokat, hogy tegyenek többet a klímaváltozás ellen. A fiatalok péntekenkénti tüntetéssorozata immár 51-ik hete tart.

A helyi rendőrség számításai szerint

csaknem 3000 fiatal gyűlt össze a pénteki megmozdulásra,

amely a svájci város szívében található vasútállomástól indult, és a Genfi-tó partján ért véget, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelye közelében.

A fiatalok a másfél óra alatt a település számos fontos útján áthaladtak, egyebek között azt skandálva, hogy „megállíthatatlanok vagyunk, lehetséges egy másik világ”, ezenkívül pedig olyan, különböző nyelveken felírt üzeneteket tartalmazó transzparenseket tartottak kezükben, mint

„ne a klímát, a rendszert változtassuk meg”, „itt az idő, mert a világ haldoklik” vagy „nincs tartalékbolygó”.

„Nem kellene itt lennünk” – szerepelt az egyik fiatal transzparensén, visszhangozva a svéd diáklány, Greta Thunberg üzenetét. A 16 éves környezetvédő aktivista korábban többször is elmondta: a felnőttek tétlensége kényszerítette arra a gyerekeket és a fiatalokat, hogy elkezdjék sztrájksorozatukat annak érdekében, hogy tudatosítsák e probléma súlyosságát.

A pénteki megmozdulás elején Thunberg is jelen volt, transzparensével, rajta az „iskolasztrájk a klímáért” felirattal svéd nyelven. A svéd aktivista azonban nem vállalt nyilvános szereplést, és nem is volt végig jelen a meneten, mivel Londonba indult világ körüli útja keretében.

A svéd diáklány által alapított Fridays for Future célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét az éghajlatváltozás problémájára. A sztrájksorozat globális tömegmozgalommá szerveződött.