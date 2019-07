Hatalmas robbanás történt egy gázüzemben

Legalább tíz halottja van a péntek délutáni kínai gázüzemi robbanásnak. A detonációban és az azt követő tűzben további 19 ember súlyosan megsérült, öt személyt pedig eltűntnek nyilvánítottak.

#UPDATE: 2 were killed, 12 went missing and 18 were severely injured in the gas factory explosion in Yima, C China's Henan. Emergency rescue is undergoing. pic.twitter.com/HeCg8TITaQ

— People's Daily, China (@PDChina) July 19, 2019