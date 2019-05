Még ne rakjuk el az esernyőt

A jövő héten is többször lesz eső, a szél is megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. Lehűlésre viszont nem kell számítani, továbbra is jellemzően 20 fok körül alakulnak majd a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.