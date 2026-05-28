Vészjósló számok: az elemzők szerint tovább romolhat a helyzet a magyar munkaerőpiacon

Gyenge áprilisi munkaerőpiaci adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal: a 15–74 éves foglalkoztatottak száma 4 millió 619 ezer főre csökkent, ami egy hónap alatt 27,3 ezer, éves összevetésben pedig közel 48 ezer fős visszaesést jelent.

Négy és fél éves mélypontra csökkent itthon a foglalkoztatottak száma, miközben egyre többen hagyják el az aktív munkaerőpiacot / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A február–áprilisi háromhavi átlag alapján

a foglalkoztatottság 4 millió 618 ezer fő volt, ami 2021 nyara óta nem látott alacsony szintet jelent.

A munkanélküliek száma ugyanakkor áprilisban mintegy háromezer fővel, 216 ezerre mérséklődött, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékon stagnált. Ez megfelelt a piaci várakozásoknak és az elemzői konszenzusnak is. A szakértők szerint azonban a kedvezőnek tűnő adat mögött inkább a munkaerőpiac szűkülése áll, mintsem valódi javulás.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior elemzője szerint különösen aggasztó, hogy ismét visszaesett a gazdaságilag aktívak száma, vagyis azoké, akik dolgoznak vagy aktívan keresnek munkát.

Az aktív népesség gyakorlatilag az év eleji mélypontra süllyedt vissza, ami arra utal, hogy sokan már nem is próbálnak elhelyezkedni.

Ezt támasztja alá az is, hogy miközben csökkent a foglalkoztatottak száma, az inaktívak köre érezhetően bővült.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján az álláskeresők száma ugyan havi szinten csökkent, éves összevetésben azonban továbbra is magasabb az egy évvel korábbinál. Közben az üres álláshelyek száma is jelentősen visszaesett: a foglalkoztatók áprilisban 20,2 ezer új álláshelyet jelentettek be, ami közel negyedével kevesebb a márciusi adatnál. Ez arra utal, hogy a vállalatok óvatosabbá váltak a toborzásban.

A szakértők szerint a munkaerőpiacra továbbra is egyszerre hatnak gazdasági és geopolitikai kockázatok. A közel-keleti konfliktus következtében emelkedő olaj- és gázárak növelik a vállalatok működési és szállítási költségeit, ami nyomást helyez a cégek profitabilitására. Ilyen környezetben a vállalatok gyakran a munkaerőköltségek visszafogásával próbálnak alkalmazkodni, ami elbocsátásokhoz vagy a részmunkaidős foglalkoztatás terjedéséhez vezethet.