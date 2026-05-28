Ez gyors volt: Sulyok Tamás máris aláírta, visszavonják az Orbán-kormány szimbolikus döntését

Az Országgyűlés szerdán elfogadta, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig aláírta azt a törvényt, amely visszavonja Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépését. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
VG/MTI
2026.05.28, 19:25
Frissítve: 2026.05.28, 19:38

Pénteken hatályba lép a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt – derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából.

Az Országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett – kivételes eljárásban – fogadta el az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. 

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumában.

Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak. 

A törvény a kihirdetését követő napon, tehát pénteken lép hatályba, a végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

