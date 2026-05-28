CATL: megszólalt a kínai akkugyártó vállalat a rejtélyes zöld folyadékról – nagyon más eredményre jutottak, mint a Mikepércsi Anyák
Újabb fordulatot vett a CATL debreceni gyárának szivárgási ügye, miután a civil szervezet szerint mérgező anyagot mutattak ki a kifolyt zöld folyadékban. A gyár és az önkormányzat azonban egymás után reagált: hivatalos vizsgálatokra hivatkozva vitatják az eredményeket, miközben a város további vizsgálatokat sürget – írta a haon.hu.
Éles vita alakult ki a CATL debreceni akkumulátorgyára körül, miután a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) olyan laboreredményeket tett közzé, amelyek szerint mérgező anyagok is lehettek abban a zöld folyadékban, amely május 5-én szivárgott ki a gyár közelében.
A kínai akkugyártó azonban határozottan visszautasította az állításokat.
A CATL közleménye szerint kizárólag a hivatalos hatósági vizsgálatok eredményeit tekintik hitelesnek, ezek pedig nem mutatták ki az NMP nevű vegyület jelenlétét a kifolyt szennyvízben.
Az NMP, vagyis N-metil-2-pirrolidon az akkumulátorgyártásban használt oldószer, amely egészségügyi és környezetvédelmi szempontból is érzékeny anyagnak számít. Éppen ezért vált különösen nagy üggyé, hogy a civilek szerint független laborvizsgálatok mégis kimutatták a jelenlétét.
CATL: rutinellenőrzéshez használták a zöld folyadékot
A vállalat szerint a történet háttere ennél jóval egyszerűbb. A CATL közlése alapján május 5-én a Market Zrt. és az OKM Építőipari és Szolgáltató Kft. szivárgáspróbát végzett egy tárolótartályon. A teszthez zöld színű nyomjelző folyadékkal színezték meg a vizet, amely egy dugulás miatt a telephelyen kívül, az utcán tört a felszínre.
A gyár hangsúlyozta: a használt színezőanyag nem mérgező, nem veszélyes sem az emberi egészségre, sem a környezetre. Azt is kiemelték, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni gyorstesztje sem mutatott ki veszélyes anyagot.
A vállalat szerint később a kormányhivatal akkreditált mintavételt és laborvizsgálatot is végzett, ezek eredményei szintén negatívak lettek NMP-re. A CATL azt állítja, mindenben együttműködik a hatóságokkal.
debreceni önkormányzat csütörtök este közölte: az egymásnak ellentmondó eredményeket tisztázni kell.
A városvezetés szerint korábban a CATL, a vizsgálatot végző cégek és a Debreceni Vízmű is azt jelezte, hogy nem volt szennyező anyag a vízben, most viszont a MIAKÖ által nyilvánosságra hozott laboreredmények több szennyező anyag jelenlétét mutatták ki.
Papp László polgármester szerint az ellentmondásokat fel kell oldani, ezért az önkormányzat támogatja a civil szervezet kezdeményezését, és további vizsgálatokat sürget. A város a Debreceni Vízmű laboreredményeit is átadja a MIAKÖ részére.
A debreceni akkugyár körüli környezetvédelmi viták hónapok óta komoly indulatokat váltanak ki a térségben. A helyi civilek rendszeresen a vízbázis és a környezet biztonságát féltik, míg a beruházás támogatói szerint a gyár stratégiai jelentőségű gazdasági projekt Magyarország számára.
