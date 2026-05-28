Lecsap az EU a kínaiakra, már tesztelik Ursula von der Leyenék fegyverét – ha bejön, bármilyen fronton bevethető

Többek közt a Media Markt és a Saturn a tét, a magyarok is jól ismerik ezeket a láncokat. A kiskereskedelmi láncokat birtokló német cég kínai vásárlójára egy olyan csatornán csap le Brüsszel, ami komoly fenyegetést jelenthet Hszi Csin-ping európai ambícióira.
Pető Sándor
2026.05.28., 19:15

Komolyan odapiszkált a morgolódó kínai oroszlán bajszának Brüsszel, az Európai Bizottság  mélyvizsgálatot indított egy olyan tranzakció ügyében, amely a magyarok egyik kedvenc üzletláncának jövőjét is érinti. Peking az iráni háború kitörését követően komoly figyelmeztetést küldött az európaiaknak, hogy nagy bajba futhatnak, ha folytatják a kínaiakkal szembeni protekcionista lépéseket. A csütörtökön közzétett lépés annyiban különleges fejlemény, hogy a fegyver, amit Ursula von der Leyenék választottak, a tesztje után akár sokkal szélesebb fronton is bevethető.

A német kiskereskedelmi lánc megvásárlásának megtámadása akár egy széles frontú harc nyitánya lehet / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy figyelem övezte, mi is részletesen beszámoltunk róla, hogy a kínai vállalati benyomulás újabb nagy ugrásaként  a JD.com online kereskedőóriás megvásárolja a Ceconomyt.

Ez egy német kiskereskedelmi vállalat, amely fizikai üzletekben és online csatornákon folytat kereskedelmi tevékenységet, elsősorban fogyasztói elektronikai cikkekre és háztartási gépekre specializálódva. Magyarországon népszerű láncuk a Media Markt, amely nálunk is már teljesen beolvasztotta a szintén jól ismert Saturn hálózatot.

Már korábban is ismert volt, hogy az Európai Bizottság vizsgálja a tranzakciót. Ez a folyamat lépett most új szakaszba az intézmény közleménye szerint, és az indoklás ebben az esetben igen fontos.

A közlemény szerint a bizottság mélyreható vizsgálatot indított annak értékelésére, hogy a külföldi támogatásokról szóló rendelet („FSR”) alapján a JD.com által tervezett Cecoomy AG felvásárlás megfelel-e az uniós szabályoknak.

A bizottságnak előzetes aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy a JD.com olyan külföldi támogatásokban részesülhetett, amelyek torzíthatják az EU belső piacát.

Az indoklás egy konkrét és egy általános okból érdekes.

  • Konkrétan: habár Brüsszel jelzi, hogy előzetes megállapításai nem határozzák meg a mélyvizsgálat végeredményét, sejthető, hogy ennek az ellenkezője igaz – habár nem tudhatjuk, a háttérben esetleg milyen alkudozásra kerül majd sor a kínaiakkal.
  • Általánosan: a JD.com nem állami vállalat, és az összeolvadást nem versenyjogi szempontok alapján támadták meg. Ha őrájuk is kivetik az állami támogatások tilalmának hálóját, akkor felmerül a kérdés: a későbbiekben kivel szemben nem tehetik ezt a kínai nagyvállalatok közül. 
Media Markt
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ami következik: az ügyletet 2026. április 17-én jelentették be a bizottságnak. A bizottságnak most 90 munkanap áll rendelkezésére — 2026. október 2-ig — a döntés meghozatalára. „A mélyreható vizsgálat megindítása nem jelenti előre a vizsgálat végkimenetelét.”

A német kiskereskedelmi lánc felvásárlása: Brüsszel így adja elő „előzetes aggályait”

A JD.com egy olyan vállalatcsoport része, amely kiskereskedelmi tevékenységet és online e-kereskedelmi piacteret működtet a Kínai Népköztársaságban („KNK”). 

Az előzetes vizsgálat arra utal, hogy a JD.com olyan külföldi támogatásokban részesülhetett, amelyek torzíthatják az EU belső piacát. Ezek közé tartozhatnak kedvezményes finanszírozási formák, adókedvezmények és támogatások, amelyeket olyan szervezetek nyújthattak, amelyek feltehetően a KNK-hoz köthetők – írja a közlemény.

A bizottság előzetesen különösen attól tart, hogy ezek a lehetséges külföldi támogatások lehetővé tették a JD.com számára, hogy olyan feltételeket kínáljon, amelyek torzíthatták a Cecomomy felvásárlásával kapcsolatos tárgyalási folyamatot.

A bizottság emellett attól is tart, hogy az ügylet révén az egyesült vállalat olyan befektetési és üzleti stratégiákat alkalmazhat, amelyek hatással lehetnek az EU belső piacán fennálló versenyfeltételekre.

A mélyreható vizsgálat során a bizottság különösen azt fogja értékelni – így a közlemény –, hogy:

  • a JD.com által kapott lehetséges külföldi támogatások torzították-e a felvásárlási folyamat eredményét, különösen azáltal, hogy lehetővé tették a JD.com számára magas vételár ajánlását, illetve a Ceconomy gazdasági tevékenységeinek és növekedési tervének támogatását a JD.com saját technológiai és logisztikai képességein keresztül;
  • ezek a lehetséges külföldi támogatások javíthatják-e az egyesült vállalat versenyhelyzetét, és negatív hatást gyakorolhatnak-e a belső piacra az ügylet lezárását követő tevékenysége során.

