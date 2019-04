Megkezdődött a hazai gombaszezon

Áprilisban a kucsmagombával és a papsapkával indul a gombaszezon, ilyenkor lehet a legjobban begyűjteni ezt a két fajtát. Leginkább a Bakonyban érdemes keresni őket. A március meglehetősen száraz volt, az április vélhetően kissé „döccen” majd, de a meteorológiai előrejelzések szerint hamarosan jó eséllyel beindul a gombanövekedés, és folyamatosan szedhető lesz a növény.

Szabadidős elfoglaltságnak sem rossz a gombagyűjtés, bár minden szakértő igyekszik hozzátenni, hogy többéves tapasztalat és tanulási folyamat szükséges ahhoz, hogy biztonságosan fogyasztható legyen a személyesen begyűjtött „termés”. A tapasztalat megszerzéséig minden begyűjtött gombát érdemes bevizsgáltatni. A Netgombász oldalon megtalálható az összes szakértő elérhetősége.

A hazai gombászberkekben egyetlen szabály betartására intik a kezdő gombászt. Ennek a szabálynak két alapelve van. Fel kell ismerni a gyilkos galócát, illetve fel kell ismerni a gyilkos galócát. Viccnek is tűnhet, ám rendkívül komoly. Ez a gombafajta erős méreganyaggal rendelkezik, és ha túl is éli valaki a mérgezését, sosem lesz már egészséges.

Ugyanis annyira tönkreteszi a gomba a májat, mint a masszív, évtizedes alkoholizálás.

Gomba minden hazai erdőségben megterem. Kevesen tudják, de vargányában és egyes szarvasgombafajtákban nagyhatalom Magyarország. Lengyelország és Olaszország számít még ide, és Erdély magasabb területein is szép számmal akadnak lelőhelyek.

Többcélú felhasználás

A kucsmagombának sajátos alakja és állaga miatt a konyhában is megkülönböztetett helye van. Érdemes nagyobb mennyiségben beszerezni belőle, mert frissen elkészítve és szárítva is tökéletes. Azon kevés fajta közé tartozik, amelynek sok elkészítési módja van. Például készíthető belőle zöldséges vagy májas töltött gomba. A felesleget érdemes megszárítani és a későbbiekben fűszerként használni. Pár darab kucsmagomba is fenséges élménnyé varázsol egy zöldséglevest, ragut vagy bármelyik pörköltet. | vg