Pünkösdkor is sokan választják a szállodai szobák kényelmét

Megtelnek a szállodák pünkösdkor, számos üzlet pedig zárva tart az ünnepi hétvégén – írja szombati számában a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet szombati cikkei szerint sokan töltik az ünnepi hétvégét szállodákban. A főváros már napok óta „megtelt”, a vidéki szabad szállásokra a hétvégére ígérkező kánikula miatt még pénteken is érkeztek szobafoglalások, a vendéglátó- és szórakozóhelyek, fürdők is nagy látogatottságra számíthatnak. A Szállás.hu megállapítása szerint a hazai szálláshelyek a 2018-as pünkösdhöz képest több mint harminc százalékkal nagyobb forgalmat bonyolítanak le ezekben a napokban. Rengetegen utaznak wellness-szállodákba, a rekreációt, fürdőzést, aktív pihenést kínáló komplett csomagok a legkeresettebbek. Előnyben vannak azok a szálláshelyek, amelyek közelében ünnepi programot, fesztivált, vásárt, szabadtéri szórakozást, kulturális vagy közös sportolási lehetőséget is szerveztek.

A legtöbben Gyula, Siófok és Eger szálláshelyeit keresik, de a legvonzóbb utazási célpontok között van Szeged, Hajdúszoboszló, Balatonfüred és Budapest is.

Egynapos kirándulásokat is sokan terveznek az országban, és a főbb tavaink körül is ez lehet az első igazi nyári hétvége idén, amikor már érezhetően megkezdődik az üdülési szezon.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a lapnak nyilatkozva arra emlékeztetett, hogy pünkösdvasárnap és -hétfőn nem nyithatnak ki a kiskereskedelmi üzletek, kivéve főként a benzinkutakat, a virág- és édességüzleteket, a pályaudvaron, repülőtéren lévő boltokat. Rendeltetésüknél fogva a szállás- és vendéglátóhelyek is értékesíthetnek. Főszabály szerint munkaszüneti napon az alkalmazottak nem dolgoztathatók, de ha maga a vállalkozás tulajdonosa vagy a segítő családtagja áll be a pult mögé, akkor nyitva lehet a kisbolt.

Nagyságrendileg 10-20 ezer olyan családi üzlet lehet az országban, amely nyitva tarthat pünkösdkor

– mondta a főtitkár.

Az erős belföldi turizmus miatt várhatóan sűrű lesz a forgalom a közutakon, illetve a távolsági tömegközlekedésben és a nemzetközi repülőtéren – jegyezte meg a napilap.