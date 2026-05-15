Kortárs formák és kreatív energiák Köveskálon
Hatodik alkalommal telt meg kortárs formákkal és kreatív energiával a köveskáli Káli Art Inn kertje. A 2020-ban életre hívott Káli Art-Park mára a hazai szobrászművészet egyik legfontosabb bástyájává vált: a tulajdonosok vállalása szerint legalább tíz éven át biztosítanak bemutatkozási lehetőséget az alkotóknak, összekötve a minőségi vendéglátást a magaskultúrával. A köveskáli Káli Art Inn butikhotel tulajdonosai, Molnár Júlia és Héjja Róbert vállalása valódi mecenatúra, nem szednek belépőt, és mindent megtesznek, hogy támogassák a művészeket. A kiállítás rendezése közben a shortlistes alkotók installálják a szobraikat, találkoznak a szállóvendégekkel, és minden alkotás mellett kihelyeznek egy QR-kódot, ahol meg lehet találni információkat a művészről és a műről is.
Káli Art-Park pályázat
A 2026-os év minden korábbinál nehezebb feladat elé állította a szakmai zsűrit, hiszen rekordlétszámú művész nyújtotta be pályázatát. A szakmai testület 16 alkotást választott ki, amelyek az őszi szezon végéig díszítik a parkot.
A pályaműveket elbíráló zsűri tagjai a hazai kortárs művészet kiemelkedő szakértői: Petrányi Zsolt művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője; Szabó Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész, egyetemi docens; Topor Tünde, művészettörténész, az Artmagazin főszerkesztője; Tóth Pál Sándor art consultant és gyűjteménykezelő; Szalay Péter szobrászművész, a 2025-ös pályázat nyertese; Molnár Júlia a Káli Art Inn tulajdonosa és Héjja Róbert, a Káli-medence Turisztikai Egyesület elnöke és a Káli Art Inn társtulajdonosa.
Az idei év abszolút győztese Ordódi Tamás lett, aki Madárka hangjai című, az improvizációval vezetett energiaáramlás vizuális metaforáját hangsúlyozó munkájával nyerte el az egymillió forintos fődíjat.
A szobor formanyelve az improvizációra épül. Az energia az alkotásban nem előre meghatározott útvonalon halad, hanem reagál, megtörik, késik, majd új irányt talál. Ez a működés párhuzamba állítható a dzsessz gondolkodásával, ahol a hangjegyek nem rögzített struktúrát, hanem pillanatnyi döntések sorozatát jelentik.
Az esemény súlyát jelzi a különdíjak gazdag sora is:
Kacsuk Péter különdíja: a neves műgyűjtő a társadalmi üzenetet hordozó, legmagasabb szakmai színvonalú műért Szirmai Nóra Tension című alkotását díjazta 200 ezer forint értékben.
Városi és közösségi elismerések: Veszprém városa külön elismeréssel, egy különleges herendi vázával és egy, a Gyárkert fesztiválra szóló belépővel jutalmazta Mindák Gergely Lombkorona című alkotását. Köveskál polgármestere Galántai Györgyöt Az ablak előtt virágok nyílnak című alkotásáért tüntette ki.
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. is új kezdeményezést indított: évente egy-három alkotást választ ki és „fogad örökbe” a Káli Art Park döntős művei közül. Bár korábban eseti jelleggel már vásároltak műtárgyat, mostantól ez tudatos, minden évben megvalósuló programként folytatódik. A június végéig kiválasztott művekre vételi ajánlatot tesznek, és azokat saját gyűjteményük részévé emelik, ezzel is támogatva a kortárs művészeti értékek megőrzését.
A shortlistre került és így a parkban kiállító művészek névsora a hazai szobrászat keresztmetszetét adja:
Becskei Andor, Cséffai Györgyi, Fusz Mátyás, Gaál Tamás, Galántai György, Kecső Kristóf, Kis Tamás, Kotormán Ábel, Márffy Sebestyén, Mindák Gergely, Mohácsi András, Ordódi Tamás, Somogyi Fanni, Szilágyi Csilla, Szirmai Nóra, Tóth Anna Boglárka.
A Káli-medence fő vonzereje a természet szépsége és az épített környezet harmóniája. A Káli Art Inn tulajdonosai azok számára álmodták meg a szoborparkot, akik a természet szépsége, a falusi hangulat, a kiváló gasztronómia mellett nyitottak a művészet és csendes elmélyülés iránt. A kiállított alkotások májustól októberig térítésmentesen, minden nap reggel 10 és 17 óra között tekinthetők meg. Ez idő alatt számos rendezvényen is megismerkedhet a nagyközönség a kortárs szobrászattal: tárlatvezetés, gyűjtői vizit, kortárs tánc-performansz, jóga elmélyülés, irodalmi séta, reggeli piknik várja az érdeklődőket. A szobrok mellett elhelyezett QR-kód segítségével digitális kalauz érhető el, amelyen keresztül a látogató megismerheti az alkotó szándékát és üzenetét, a művek hátterét.