Több száz új dolgozó kell sürgősen a kecskeméti Mercedes-gyárba, beindult a toborzás: ebben a három vármegyében vadásszák a munkaerőt
Új üzemegységek épülnek a kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban, hamarosan elindul az új GLB modell gyártása, később pedig a teljesen elektromos C-osztály is Kecskeméten készülhet.
A bővüléssel együtt jelentős munkaerőigény is megjelent,
a vállalat tavaly ősz óta több száz új munkatársat keres különböző területekre.
A Mercedes közölte, hogy a toborzás támogatására a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. május közepétől június végéig karrierroadshow-t indított, három vármegye kilenc településére látogatnak el a vállalat munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy az érdeklődők közvetlenül, helyben kapjanak információt az aktuális álláslehetőségekről, valamint betekintést nyerjenek abba, milyen a régió egyik legnagyobb munkaadójánál dolgozni.
A roadshow állomásain a látogatókat részletesne tájékoztatják az elérhető pozíciókról, a kiválasztási folyamat menetéről és az egyes munkakörök elvárásairól. A cég munkatársai személyesen válaszolnak a jelentkezők kérdéseire, sőt bizonyos esetekben helyben jelentkezni is lehet a meghirdetett állásokra.
A Mercedes hangsúlyozza, hogy nemcsak stabil munkahelyet kínál, hanem hosszú távú szakmai fejlődési lehetőségeket, versenyképes juttatásokat és modern munkakörnyezetet is. A gyár bővítése a térség gazdaságára is jelentős hatással lehet, hiszen az új modellek gyártása és az elektromos autóipari átállás további beruházásokat és munkahelyeket hozhat Kecskemétre és környékére.
A vállalat szerint a következő évek meghatározóak lesznek a kecskeméti gyár életében, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális elektromosautó-stratégiájában.
A kecskeméti Mercedes-gyár átadásakor Orbán Viktor azt mondta, hogy a beruházás túlmutat az autógyártáson, mert a kecskeméti gyár a magyarok számára az ország teljesítőképességének szimbóluma lett. Úgy fogalmazott: aki képes volt ilyen rövid idő alatt világszínvonalú gyárat felépíteni, „az mindenre képes”. A volt kormányfő akkor kiemelte az ötezredik munkavállaló felvételét.
Beszédében megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának is, hogy az európai autóipart érintő kihívások kapcsán hallatta hangját az Európai Unió döntéshozói előtt.
Arról is beszámoltunk, hogy május 1-jétől Christian Dickert tölti be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetői posztját.
Elődje, Jens Bühler 2024 januárjától vezette a magyarországi gyárat, és irányítása alatt a kecskeméti üzem több stratégiai fejlesztésben is meghatározó szerepet kapott. A vállalat közlése szerint munkájával jelentősen hozzájárult a Mercedes-Benz magyarországi működésének eredményeihez és a gyár nemzetközi pozíciójának erősítéséhez.