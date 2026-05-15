Deviza
EUR/HUF361,53 +1,01% USD/HUF311,14 +1,4% GBP/HUF414,42 +0,83% CHF/HUF395,26 +1,03% PLN/HUF85,08 +0,88% RON/HUF69,58 +1,12% CZK/HUF14,86 +0,98% EUR/HUF361,53 +1,01% USD/HUF311,14 +1,4% GBP/HUF414,42 +0,83% CHF/HUF395,26 +1,03% PLN/HUF85,08 +0,88% RON/HUF69,58 +1,12% CZK/HUF14,86 +0,98%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14% BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kecskeméti gyár
Mercedes-Benz-gyár
Kecskemét

Több száz új dolgozó kell sürgősen a kecskeméti Mercedes-gyárba, beindult a toborzás: ebben a három vármegyében vadásszák a munkaerőt

Történetének egyik legnagyobb bővítését hajtja végre a kecskeméti Mercedes-gyár, amely több száz új dolgozót keres. A vállalat országjáró karrierroadshow-val támogatja a toborzást.
VG
2026.05.15, 19:20
Frissítve: 2026.05.15, 19:23

Új üzemegységek épülnek  a kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban, hamarosan elindul az új GLB modell gyártása, később pedig a teljesen elektromos C-osztály is Kecskeméten készülhet. 

kecskeméti Mercedes-Benz-gyár
Több száz új dolgozó kell sürgősen a kecskeméti Mercedes-gyárba / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bővüléssel együtt jelentős munkaerőigény is megjelent, 

a vállalat tavaly ősz óta több száz új munkatársat keres különböző területekre.

A Mercedes közölte, hogy a toborzás támogatására a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. május közepétől június végéig karrierroadshow-t indított, három vármegye kilenc településére látogatnak el a vállalat munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy az érdeklődők közvetlenül, helyben kapjanak információt az aktuális álláslehetőségekről, valamint betekintést nyerjenek abba, milyen a régió egyik legnagyobb munkaadójánál dolgozni.

A roadshow állomásain a látogatókat részletesne tájékoztatják az elérhető pozíciókról, a kiválasztási folyamat menetéről és az egyes munkakörök elvárásairól. A cég munkatársai személyesen válaszolnak a jelentkezők kérdéseire, sőt bizonyos esetekben helyben jelentkezni is lehet a meghirdetett állásokra.

A Mercedes hangsúlyozza, hogy nemcsak stabil munkahelyet kínál, hanem hosszú távú szakmai fejlődési lehetőségeket, versenyképes juttatásokat és modern munkakörnyezetet is. A gyár bővítése a térség gazdaságára is jelentős hatással lehet, hiszen az új modellek gyártása és az elektromos autóipari átállás további beruházásokat és munkahelyeket hozhat Kecskemétre és környékére.

A vállalat szerint a következő évek meghatározóak lesznek a kecskeméti gyár életében, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális elektromosautó-stratégiájában.

A kecskeméti Mercedes-gyár átadásakor Orbán Viktor azt mondta, hogy a beruházás túlmutat az autógyártáson, mert a kecskeméti gyár a magyarok számára az ország teljesítőképességének szimbóluma lett. Úgy fogalmazott: aki képes volt ilyen rövid idő alatt világszínvonalú gyárat felépíteni, „az mindenre képes”. A volt kormányfő akkor kiemelte az ötezredik munkavállaló felvételét.

Beszédében megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának is, hogy az európai autóipart érintő kihívások kapcsán hallatta hangját az Európai Unió döntéshozói előtt.

Arról is beszámoltunk, hogy május 1-jétől Christian Dickert tölti be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetői posztját. 

Elődje, Jens Bühler 2024 januárjától vezette a magyarországi gyárat, és irányítása alatt a kecskeméti üzem több stratégiai fejlesztésben is meghatározó szerepet kapott. A vállalat közlése szerint munkájával jelentősen hozzájárult a Mercedes-Benz magyarországi működésének eredményeihez és a gyár nemzetközi pozíciójának erősítéséhez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu