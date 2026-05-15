Több száz új dolgozó kell sürgősen a kecskeméti Mercedes-gyárba, beindult a toborzás: ebben a három vármegyében vadásszák a munkaerőt

Új üzemegységek épülnek a kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban, hamarosan elindul az új GLB modell gyártása, később pedig a teljesen elektromos C-osztály is Kecskeméten készülhet.

A bővüléssel együtt jelentős munkaerőigény is megjelent,

a vállalat tavaly ősz óta több száz új munkatársat keres különböző területekre.

A Mercedes közölte, hogy a toborzás támogatására a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. május közepétől június végéig karrierroadshow-t indított, három vármegye kilenc településére látogatnak el a vállalat munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy az érdeklődők közvetlenül, helyben kapjanak információt az aktuális álláslehetőségekről, valamint betekintést nyerjenek abba, milyen a régió egyik legnagyobb munkaadójánál dolgozni.

A roadshow állomásain a látogatókat részletesne tájékoztatják az elérhető pozíciókról, a kiválasztási folyamat menetéről és az egyes munkakörök elvárásairól. A cég munkatársai személyesen válaszolnak a jelentkezők kérdéseire, sőt bizonyos esetekben helyben jelentkezni is lehet a meghirdetett állásokra.

A Mercedes hangsúlyozza, hogy nemcsak stabil munkahelyet kínál, hanem hosszú távú szakmai fejlődési lehetőségeket, versenyképes juttatásokat és modern munkakörnyezetet is. A gyár bővítése a térség gazdaságára is jelentős hatással lehet, hiszen az új modellek gyártása és az elektromos autóipari átállás további beruházásokat és munkahelyeket hozhat Kecskemétre és környékére.

A vállalat szerint a következő évek meghatározóak lesznek a kecskeméti gyár életében, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a Mercedes-Benz globális elektromosautó-stratégiájában.

A kecskeméti Mercedes-gyár átadásakor Orbán Viktor azt mondta, hogy a beruházás túlmutat az autógyártáson, mert a kecskeméti gyár a magyarok számára az ország teljesítőképességének szimbóluma lett. Úgy fogalmazott: aki képes volt ilyen rövid idő alatt világszínvonalú gyárat felépíteni, „az mindenre képes”. A volt kormányfő akkor kiemelte az ötezredik munkavállaló felvételét.

Beszédében megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának is, hogy az európai autóipart érintő kihívások kapcsán hallatta hangját az Európai Unió döntéshozói előtt.