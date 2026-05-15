Deviza
EUR/HUF361,53 +1,01% USD/HUF311,14 +1,4% GBP/HUF414,42 +0,83% CHF/HUF395,26 +1,03% PLN/HUF85,08 +0,88% RON/HUF69,58 +1,12% CZK/HUF14,86 +0,98% EUR/HUF361,53 +1,01% USD/HUF311,14 +1,4% GBP/HUF414,42 +0,83% CHF/HUF395,26 +1,03% PLN/HUF85,08 +0,88% RON/HUF69,58 +1,12% CZK/HUF14,86 +0,98%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14% BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Euroclear
orosz vagyon
szankciók Oroszország ellen
orosz jegybank

Von der Leyen és az EU ebbe beleremeg, Putyin ünnepel: döntött a bíróság a befagyasztott orosz vagyonról – brutális kártérítést ítélt meg Moszkvának

Moszkva szerint jogellenesen akadályozták meg az orosz állami vagyon kezelését, ezért perelték be az Eurocleart. A bíróság most elképesztő összegű kártérítést ítélt meg az orosz jegybanknak.
VG/MTI
2026.05.15, 20:05
Frissítve: 2026.05.15, 20:32

A moszkvai választottbíróság 200 milliárd euró kártérítést ítélt meg az orosz jegybanknak a belga Euroclearrel szemben. Az ügy a befagyasztott orosz devizatartalékok miatt robbant ki, és új szintre emelheti az EU és Oroszország közötti pénzügyi konfliktust.

november Ursula von der Leyen orosz
A befagyasztott orosz vagyonok körüli vitában óriási pofont kapott az Európai Unió / Fotó: AFP

Újabb súlyos fejezetéhez érkezett az Oroszország és a Nyugat közötti pénzügyi konfliktus: 

a moszkvai választottbíróság pénteken 200 milliárd euró kártérítést ítélt meg az orosz központi banknak, a Bank Rossziinak a belga Euroclearrel szemben.

A döntés zárt ülésen született meg, és az orosz állami hírügynökségek szerint a bíróság teljes egészében helyt adott az orosz jegybank keresetének. A RIA Novosztyi az egyik résztvevőre hivatkozva azt írta, hogy a bíróság „maradéktalanul” elfogadta az igényeket.

Az orosz központi bank közleményben üdvözölte az ítéletet. A Bank Rosszii szerint a bíróság jogellenesnek minősítette az Euroclear tevékenységét, amely jelentős veszteségeket okozott az orosz félnek. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a döntés végleges szövege még nem készült el, az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, és az Euroclear fellebbezhet.

A per hátterében az Ukrajna elleni orosz invázió után bevezetett nyugati szankciók állnak. Az Európai Unió és a G7-országok 2022 után befagyasztották az orosz devizatartalékok jelentős részét. Az érintett összeg nagyjából 300 milliárd dollárra tehető, ebből több mint 200 milliárd euró az Európai Unió területén található, döntően a belgiumi Euroclear számláin.

Oroszország rálőtt az EU pénzügyi szívére

Az Euroclear Európa egyik legfontosabb pénzügyi letétkezelő rendszere, amely államkötvények, részvények és más pénzügyi eszközök kezelésével foglalkozik. A nyugati szankciók miatt azonban az orosz állami vagyon jelentős része befagyott a rendszeren belül, Moszkva pedig ezt kezdettől fogva jogellenesnek nevezte.

A Bank Rosszii még tavaly decemberben indította el a pert. A kereset szerint az Euroclear miatt az orosz jegybank nem férhetett hozzá saját pénzeszközeihez és értékpapírjaihoz, emiatt pedig nemcsak közvetlen veszteségek érték őket, hanem jelentős elmaradt haszon is keletkezett. A most megítélt 200 milliárd eurós összeg ezekből a tételekből áll össze.

Az Euroclear jogi képviselői szerint ugyanakkor az eljárás során sérült a letétkezelő tisztességes eljáráshoz való joga. 

Szergej Szaveljev és Makszim Kulkov ügyvédek úgy vélik, hogy az ügy több ponton is vitatható, ezért várhatóan jogi úton próbálják megtámadni az ítéletet.

A történet azonban messze túlmutat egy egyszerű pénzügyi vitán. Az elmúlt években a befagyasztott orosz vagyonok kérdése az egyik legérzékenyebb geopolitikai üggyé vált Európában. Több nyugati országban már arról is folytak viták, hogy az orosz állami eszközök hozamait vagy akár magát a vagyont Ukrajna támogatására használják fel.

Moszkva erre saját ellenlépésekkel reagált. Az orosz hatóságok az úgynevezett „barátságtalan államokból” érkező befektetők eszközeit speciális, úgynevezett C típusú számlákon kezdték zárolni. Ezekhez a pénzekhez és bevételekhez csak külön kormányzati engedéllyel lehet hozzáférni.

Ez gyors volt: hiába vonta vissza Magyarország a vétót, nem elég Ukrajnának a 90 milliárd euró – Putyin elhűlve nézni, mire készül az EU

Egyre nehezebb helyzetbe kerülhet az Európai Unió, miközben Ukrajna finanszírozási igénye folyamatosan nő. A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete ismét előkerült Brüsszelben, de a terv hatalmas jogi és pénzügyi konfliktusokat nyithat meg. Belgium és az Európai Központi Bank továbbra is veszélyeket lát a konstrukcióban.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13094 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu