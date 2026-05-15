Ez már kész röhej: levelet kapott Putyin, hogy utasítsa el a magyarokat, valakik nagyon ki akarják ütni a Molt – újabb fordulat az évszázad olajüzletében

Újabb váratlan fordulat jöhet a szerb energetikai piacon: Bogoljub Karic szerint szerb iparmágnásokból álló konzorcium készül felvásárolni a NIS-t. Az üzletember azt állítja, olyan ajánlatot tesznek majd az olajvállalatra, amelyet „nem lehet visszautasítani”.

Szerbiában egyre nagyobb politikai és gazdasági üggyé válik a NIS jövője / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Egyre nagyobb gazdasági és politikai csata bontakozik ki a szerb olajipari óriás, a NIS körül. A szerb Iparosok és Vállalkozók Szövetségének elnöke, Bogoljub Karic bejelentette, hogy

szerb üzletemberek konzorciuma kész felvásárlási ajánlatot tenni a vállalatra, méghozzá olyan áron, „amit nem lehet visszautasítani”.

A szerb Danasnak nyilatkozó Karic szerint a Tesla Energy nevű konzorciumot azért hozzák létre, mert stratégiai jelentőségű kérdésnek tartják, hogy a NIS feletti ellenőrzés szerb kézben maradjon. Az üzletember külön kiemelte: az ország gazdasági stabilitása szempontjából nincs fontosabb az energiaellátásnál.

A bejelentés azért különösen érdekes, mert az elmúlt hónapokban többször felmerült, hogy a magyar Mol is érdeklődhet a NIS iránt, ugyanakkor a tárgyalások nem jutottak végleges szakaszba. Karic most nyíltan utalt erre, amikor azt mondta: mivel a Mollal folytatott egyeztetések nem zárultak le, és más potenciális vevők is megjelentek, a szerb üzleti körök úgy döntöttek, saját ajánlatot készítenek elő.

Egyenesen Putyinig mentek a NIS ügyében

A szerb üzletember szerint a kezdeményezésről már tájékoztatták Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Aleksandar Vucic szerb államfőt, valamint a NIS vezetését is. Karic azt állította, hogy Putyin kormánya vissza is igazolta: már megkapták a szerb iparmágnások szándéknyilatkozatát.

A nyilatkozat politikai súlyát növeli, hogy a NIS tulajdonosi szerkezete évek óta érzékeny geopolitikai kérdés. A vállalat meghatározó részesedése orosz kézben van, miközben az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók miatt az energetikai cégek körüli mozgások fokozott figyelmet kapnak egész Európában.

Karic szerint a Tesla Energy konzorcium képes lenne garantálni Szerbia energiabiztonságát, és megakadályozni, hogy külföldi tulajdonosok nyomást gyakoroljanak az országra az üzemanyagárakon vagy az ellátáson keresztül.

Ha szerb kézbe kerülne a NIS, a befektetők számára kiszámíthatóbb lenne az üzemanyagpiac, és nem fenyegetne az a veszély, hogy külföldi tulajdonosok zsarolják az országot az energiaellátással

– jelentette ki az üzletember.