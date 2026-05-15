Óriási botrány robbant ki Európa egyik leggazdagabb országában: kijátszották az orosz szankciókat, kitiltott oligarchák vagyonát rejtették el – ide menekült a tőke

Nagyszabású nyomozást indítottak Svájcban olyan helyi cégek és pénzügyi közvetítők ellen, akik a gyanú szerint orosz üzletembereknek segíthettek kijátszani a nemzetközi szankciókat. A hatóságok szerint luxusingatlanokat, offshore-konstrukciókat és több millió dolláros bankszámlákat rejthettek el bonyolult céghálózatokon keresztül.

Orosz milliárdosok rejtett vagyonát kutatják Svájcban, ahol a rendőrség és az ügyészség közös akciót indított / Fotó: Anna Belova

Széles körű pénzügyi és jogi botrány körvonalazódik Svájcban, ahol a szövetségi rendőrség és az ügyészség összehangolt akciót indított olyan helyi szereplők ellen, akik a gyanú szerint szankciók alatt álló orosz üzletemberek vagyonát segíthettek elrejteni.

A hatóságok több kantonban tartottak razziákat, és olyan dokumentumokat, illetve elektronikus adathordozókat foglaltak le, amelyek fontos bizonyítékok lehetnek az ügyben.

A Guildhall értesülései szerint a vizsgálat középpontjában svájci ügyvédi, pénzügyi és vagyonkezelő struktúrák állnak. A nyomozók szerint ezek a közvetítők összetett céghálózatokat, offshore konstrukciókat és bizalmi vagyonkezelési rendszereket használhattak arra, hogy eltakarják a valódi tulajdonosokat. A cél az lehetett, hogy a szankciós listára került orosz vállalkozók továbbra is hozzáférjenek luxusingatlanjaikhoz és hatalmas pénzügyi vagyonukhoz.

A svájci hatóságok hivatalosan nem nevezték meg az érintett orosz üzletembereket, de annyit közöltek, hogy a listára az ukrajnai háború után kerültek fel. A gyanú szerint a helyi közreműködők nem egyszerű adminisztratív szerepet töltöttek be, hanem tudatosan segíthettek a szankciók kijátszásában.

Ez Svájcban különösen súlyos megítélés alá esik, mert az ország pénzügyi szabályozása előírja, hogy az ügyvédeknek, tanácsadóknak és pénzügyi szolgáltatóknak jelenteniük kell minden gyanús tranzakciót vagy szankcionált személyhez köthető pénzügyi mozgást.

Véget ér a svájci aranyélet

Az ügy azért is különösen érzékeny Svájc számára, mert az ország hosszú évtizedeken át a diszkrét bankrendszeréről és a külföldi elit vagyonának védelméről volt ismert. Az ukrajnai háború kitörése után azonban Bern nemzetközi nyomás alá került, hogy keményebben lépjen fel az orosz tőke ellen, és maradéktalanul hajtsa végre az európai uniós szankciókat.