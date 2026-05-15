Körbebástyázták a Paks II. atomerőműt az oroszok, nem tud ártani neki a Tisza-kormány: a legnagyobb hatalmak állnak az építkezés mögött
Miközben Magyarországon továbbra is élénk gazdasági és politikai vita zajlik a Paks II. Atomerőmű beruházásáról, a projekt műszaki megvalósítása látványos ütemben halad előre – olvasható az Atombiztos oldalán.
A paksi építési területen zajló munkálatok, valamint a folyamatosan bővülő nemzetközi ipari együttműködés azt jelzik, hogy
a beruházás mára egyértelműen a fizikai kivitelezési szakaszba lépett, és egyre inkább visszafordíthatatlanná válik.
Különösen figyelemre méltó Alekszej Lihacsovnak, a Roszatom vezérigazgatójának bejelentése, miszerint az Akkuyu Atomerőmű építésében tapasztalatot szerzett török vállalatok is bekapcsolódhatnak a magyar projekt kivitelezésébe. Ez a fejlemény jól mutatja, hogy a modern atomerőmű-építések már nem egyszerű kétoldalú állami beruházások, hanem összetett nemzetközi ipari és mérnöki együttműködések. A Roszatom az elmúlt években olyan globális nukleáris építési hálózatot hozott létre, amelyben az egyes országokban megszerzett tudás és tapasztalat más projektekben is közvetlenül hasznosul.
A paksi projektben ma már
nemcsak magyar és orosz cégek vesznek részt, hanem számos nyugat-európai, amerikai, valamint török és fehérorosz vállalat is. Francia, német, osztrák, svéd, svájci és holland cégek egyaránt érdekeltek a beszállítói láncban.
A Roszatom vezetése ugyanakkor azt is világossá tette: minden műszaki, pénzügyi és szerződéses kérdésben készek együttműködni a magyar féllel.
Lihacsov nyilatkozata azért is jelentős, mert ráirányítja a figyelmet arra a tényre, hogy egy atomerőmű-beruházás alapvetően rendkívül komplex műszaki és gazdasági projekt. Az ilyen beruházások esetében az ellátásbiztonság, a villamosenergia-rendszer stabilitása, a hosszú távú versenyképesség és a nukleáris biztonság sokkal meghatározóbb tényezők, mint a napi politikai viták.
A paksi építkezés jelenlegi állapota jól érzékelteti a projekt méreteit. Az 5. blokk munkagödrében már folyamatban van az alaplemez kivitelezése, miközben éjjel-nappal dolgoznak a betonpumpák és a toronydaruk. Ezzel párhuzamosan a 6. blokk területén is ütemterv szerint halad a talajkiemelés, ahol a szükséges földmennyiség több mint egyharmadát már kitermelték. Ezek a munkálatok egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarország történetének egyik legnagyobb ipari beruházása bontakozik ki Pakson.
Különösen fontos szempont a projekt során megszerzett tapasztalatok folyamatos visszacsatolása és optimalizálása. Az orosz nukleáris ipar egyik legfontosabb sajátossága, hogy a különböző beruházások során felhalmozott tudást folyamatosan beépítik az újabb projektekbe. A paksi 5. blokk kivitelezésénél szerzett tapasztalatokat már a 6. blokk előkészítésénél is alkalmazzák, csakúgy, mint más VVER-1200-as blokkok építése során megszerzett nemzetközi know-how-t.
Az elmúlt napok fejleményei összességében azt mutatják, hogy a Paks II. Atomerőmű mára nem pusztán energiapolitikai projekt, hanem egyre inkább nemzetközi ipari, gazdasági és stratégiai együttműködési központtá válik.
Egy olyan időszakban, amikor Európa egyre súlyosabb ellátásbiztonsági és versenyképességi kihívásokkal néz szembe, Magyarország egy hosszú távon stabil, nagy mennyiségű, időjárásfüggetlen és alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termelő kapacitást épít ki. Ezért a Paks II. projekt sikeres és biztonságos megvalósítása nemcsak energetikai, hanem nemzetstratégiai jelentőségű kérdés is Magyarország számára.