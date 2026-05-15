Nagy és kis győztest hozott ki a Hszi–Trump-show, meg egy vesztest, aki ott se volt – a neve Európa

Az iráni háború fenyegető árnyaival a feje felett újabb kaput csukott be az ukrajnai háború befejezése előtt pénteken Brüsszel, miközben épp lezárult a nagyon ritka amerikai elnöki látogatás Pekingbe. Az asztalnál nem kapott sem helyet, sem képviseletet a hanyatló súlyú Európai Unió, amely rendre vesztesként jön ki a világgazdaság sorsát meghatározó eseményekből. Amint Donald Trump kitette a lábát Pekingből, a glóbusz figyelme azonnal visszafordult az iráni háborúra – miközben az elnökök csúcstalálkozójának az első elemzések szerint hosszabb távra egy nagy és egy kisebb győztese van, a vesztest pedig már tudjuk. Ezt hozta Hszi és Trump csúcstalálkozója: lássuk.

Hszi és Trump csúcstalálkozója: csak egy olyan fél jött ki vesztesen, aki nem is volt ott / Fotó: AFP

Kilenc év óta először járt amerikai elnök Pekingben, 2017-ben is Donald Trumpnak hívták, és vendéglátója akkor is Hszi Csin-Ping volt (de azóta sokat változott a világ: Kína még előrébb áll, Európa még hátrébb, száz sebből vérezve). A kereskedelmi háborús csörték után a látogatást emiatt is hatalmas érdeklődés kísérte, plusz volt két nagy aktuális globális tétje:

A reményteli kérdés: lesz-e olyan megegyezés, ami az energiaválságot okozó iráni háború lezárásához vezet? Az aggodalomteli kérdés: tesz-e engedményt Washington a világ csúcstechnológiai alkatrészellátásában meghatározó Tajvan ügyében a szigettel való újraegyesülésre törő Kínának?

Az első ügyben nem született megnyugtató, a másodikban pedig aggasztó fejlemény.

Az azonnali reakció sokkoló, hosszabb távra azonban két győztest is hirdettek

A rövid távú reakció fejbe verő: a kötvények nyomán zuhanni kezdtek a részvénypiacok – a csúcs nem hozott megoldást, nem indul újra az energiaszállító hajók tömege a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül.

Az energiaválság azonban csak a „fa” – ha mégoly hatalmasra terebélyesedhet is –, mögötte ott az erdő: a világ jövője.

Az amerikai–kínai elnöki csúcs az utóbbi meghatározására volt alkalmas, az első elemzések pedig egy nagy és egy kisebb győztest hoztak ki hosszabb távra. És egy vesztest, miközben az iráni háborún már rövidebb távon mindenki veszít. (Amiért Amerikát energiaexportja kompenzálja, Kínát előrelátó készletezése védi, Európát pedig semmi se.)

Európát, a rövid és hosszú távú vesztest kiváló geopolitikai manőverezés kompenzálhatná

– aminek jeleit látjuk-e vagy nem: másik elemzés tárgya. A nagyasztalnak, amiről ez a cikkünk szól, mindenesetre morzsáihoz sem fér hozzá: a jövő a kínaiaké és az amerikaiaké.