Több ezer eurós bírságot kapott egy férfi, mert rajzokat kukázott

Pénzbírsággal sújtott a bíróság egy német férfit, aki kiszedte a kukából Gerhard Richternek, a világ egyik legkeresettebb élő képzőművészének a kidobott rajzait.

A kölni bíróság szerdai ítélete szerint a vázlatok az alkotó tulajdonát képezték annak ellenére, hogy

azokat a kukába dobta, és még ha a szignálatlan rajzok eladhatatlanok is a műkincspiacon, azok nem értéktelenek. Az ügyészség 60 ezer euróra becsülte a festő által megsemmisíteni kívánt vázlatok értékét.

A 49 éves férfi négy vázlatot „mentett ki” 2016 júliusában a művész kölni otthona elé kihelyezett papírhulladék-tárolóból, hogy értékesítse azokat, és e célból fel is vette a kapcsolatot egy aukciósházzal. A bíróságon azzal védekezett, hogy a szemeteskonténert egy vihar felborította, és a papírok az utcán hevertek.

A bíró 3150 euró (egymillió forint) bírsággal sújtotta a vádlottat, hangsúlyozva, hogy a művész határozott szándéka volt megsemmisíteni a befejezetlen képeket.

A bíróság tanúként szerette volna kihallgatni a 87 éves festőt is, de az nem jelent meg a tárgyaláson arra hivatkozva, hogy még gyengélkedik egy kórházi kezelés után. Ügyvédje szerint Richtert nem is igazán érdekelte, hogy mi lesz a per kimenetele, csak azt akarta, hogy ne maradjanak fenn a kiselejtezett vázlatok.

Gerhard Richter híres arról, hogy kidobja vagy megsemmisíti művei egy részét, köztük akár nagyméretű festményeket is.

Richter a legdrágábban eladható kortárs képzőművészek közé tartozik.