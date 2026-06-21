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drónháború
Belarusz
orosz-ukrán háború

Zelenszkij ultimátumot adott Putyin szövetségesének, hamarosan megtámadhatják a szomszédot – új szintre lép a háború?

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Az ukrán elnök kijelentette, mit kell tennie a szomszédos országnak. Belarusz szabad préda, ha egy hét alatt sem engedelmeskednek.
Pető Sándor
2026.06.21, 18:24
Frissítve: 2026.06.21, 18:25

Megelégelték az ukránok, hogy a szomszéd ország segíti a háborúban Oroszországot, és jelezték: hamarosan lecsaphatnak rá, ha napokon belül nem teljesíti a kijevi követeléseket.

Belarusz ultimátumot kapott Zelenszkijtől, mert Lukasenka Putyint segíti

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyhetes ultimátumot adott Belarusznak.

Amit Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetégesének teljesítenie kell: lekapcsolni azokat a határ menti átjátszóberendezéseket, amelyek Zelenszkij állítása szerint az orosz dróntámadások irányítását segítik – írta a Euronews. 

A fenyegetésnek van egy hajmeresztő oldala: a logikája. Az ukránok maguk is kaptak külföldi katonai segítséget, mégpedig jelentőset, és NATO-tagállamoktól. 

Belarusz ultimátumot kapott, már hét nap sincs hátra

A hátralévő idő már kevesebb is egy hétnél, hiszen Zelenszkij pénteki kijevi sajtótájékoztatón fenyegette meg Belaruszt azzal, hogy Ukrajna maga fogja kiiktatni ezeket a radar- és átjátszóállomásokat, ha Aljakszandr Lukasenka maga nem tesz meg  szükséges lépéseket. 

Moszkva 2022-ben Belarusz területét is felhasználta az Ukrajna elleni invázió kiindulópontjaként, és a Euronews jelentése szerint azóta is igyekszik mélyebben bevonni a háborúba a szomszédot, amely már orosz nukleáris fegyvereknek és katonai infrastruktúrának is otthont ad. 

Minszk alkatrészeket is gyárt az orosz hadiiparnak, és a két ország több közös nukleáris hadgyakorlatot is tartott az Oroszország által Fehéroroszországba telepített fegyverek részvételével.

Zelenszkij így fogalmazott:

Úgy gondolom, egy hét elegendő lenne erre. Azért mondom, hogy egy hét, mert jelenleg minden egyes nap civileink halnak meg, és gyermekek sebesülnek meg emiatt. Ha ő nem teszi meg, akkor mi fogjuk.

Zelenszkij nem sokáig bírta a megaláztatást: máris visszaküldte a kitüntetését Nawrockinak – simán feladta postán

Egy nappal azután, hogy a lengyel elnök visszavonta ukrán kollégájának kitüntetését, utóbbi már vissza is küldte az érmet Lengyelországba. Zelenszkij feladta a postán a kitüntetését.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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