Vége a dalnak, Zelenszkij miniszterelnök barátjának napjai meg vannak számlálva, sokkot kapnak a reggelihez a britek
Elfogyott a levegő Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik fő nemzetközi támogatója körül. Most olyan fejlemény történt a brit belpolitikában, ami megadhatja neki a kegyelemdöfést. Akár azonnal átszakadhat a gát.
Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter szerint Keir Starmer a „politikai realitásokat” mérlegeli, miközben egyre több hír szól arról, hogy a brit miniszterelnök hamarosan bejelentheti távozásának ütemtervét, még mielőtt vezető riválisa, Andy Burnham visszatérne a parlamentbe – ezt a Bloomberg hírügynökség jelenti.
„Nagyon sok emberrel folytatott megbeszéléseket, köztük velem is” – mondta Kyle vasárnap reggel a Sky Newsnak. „Emellett egész hétvégén rendkívül keményen dolgozott. Úgy gondolom, időt szán arra, hogy átgondolja azokat a politikai realitásokat, kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel jelenleg szembesül.”
Starmer körül már jóval korábban elfogyott a levegő. Most azonban példátlan nyomás alá került.
Burnham a múlt heti időközi parlamenti választáson fölényes győzelmet aratott. Ezzel pedg olyan dolgot bizonyított be a Munkáspártnak, ami most döntő fontosságú: ő az, aki képes legyőzni Nigel Farage radikális jobboldali Reform UK pártját, amely már több mint egy éve vezeti az országos közvélemény-kutatásokat, maga mögé utasíva Starmer pártját.
Burnham várhatóan a jövő héten teszi le parlamenti esküjét. Ezzel automatikusan elveszíti Greater Manchester polgármesteri tisztségét, ami időközi választást tesz szükségessé a térségben. A polgármesteri poszt megtartása a Munkáspárt egyik kiemelt célja lesz.
Brit miniszterelnök: a többség már szabadulna Starmertől
A Bloomberg alaposan körbejárta a témát. Pénteken olyan források nyilatkoztak a hírügynökségnek, akik több mint 15 kabinettag gondolkodására látnak rá, ez pedig a kormány kétharmada.
Az egyértelmű többség szerint a miniszterelnök kabinetjében "elkerülhetetlen, hogy Burnham váltsa Starmert" – írja a Bloomberg. Úgy tudni, hogy Yvette Cooper külügyminiszter is azok között van, akik magánbeszélgetésekben Starmer távozását sürgették.
A The Observer vasárnap arról számolt be, hogy Starmer már távozásának menetrendjét készíti elő, miután arra a következtetésre jutott, hogy pozíciója többé nem tartható fenn. A lap szerint akár már hétfőn sor kerülhet egy egyértelmű bejelentésre, magas rangú, névtelenséget kérő munkáspárti politikusokra hivatkozva.
„Semmi okom azt hinni, hogy ezek a hírek igazak”
– mondta ugyanakkor a Sky Newsnak az értesülésekről Kyle, aki kívánt részt venni a Munkáspárt vezetésével kapcsolatos „találgatásokban, amelyekről tudom, hogy jelen vannak”.
Kyle elmondta, hogy péntek óta nem beszélt a miniszterelnökkel, miután akkor egy „nagyon részletes” megbeszélést folytattak. A találkozó tartalmáról nem árult el részleteket, mondván, hogy az „személyes” és „bizalmas” volt. Azt is elmondta, hogy gratuláló üzenetet küldött Burnhamnek, de még nem kapott választ.
Később a BBC-nek nyilatkozva Kyle kijelentette, hogy Burnham egyike azoknak a munkáspárti politikusoknak, akik rendelkeznek „azokkal a képességekkel, temperamentummal és tulajdonságokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy miniszterelnökké váljanak”. Arra is utalt, hogy ha lehetőséget kapna egy Burnham-kormányban való szerepvállalásra, elfogadná azt.
Ami Ukrajnát illeti: Starmer Zelenszkij és Ukrajna nemzetközi támogatása egyik fő oszlopa volt. Burnham sem feltétlenül változtatna, de ő eddig a belpolitikára koncentrált.
Vége a dalnak, másik kezdődik
Az 56 éves Burnham, akinek népszerűségi mutatói jelenleg a legjobbak az összes vezető brit politikus közül, egyértelművé tette, hogy kihívja Starmert a miniszterelnöki posztért.
Wes Streeting korábbi egészségügyi miniszter szintén jelezte, hogy indulna egy esetleges vezetőválasztáson. Starmer ezzel szemben – legalábbis nyilvánosan – továbbra is kitart, hangsúlyozva, hogy a brit választók nem bocsátanák meg a Munkáspártnak, ha az ország irányítása helyett vezetői versengéssel foglalkozna.
Starmert számos olyan politikai álláspont terhelte, amelyek népszerűtlenek voltak saját pártján belül, emellett több költséges irányváltás és rekordalacsony népszerűségi mutató is gyengítette helyzetét.
Miután a Munkáspárt a múlt havi helyhatósági választásokon súlyos vereséget szenvedett, miközben a Reform UK és a Zöldek jelentős előretörést értek el, a párt parlamenti képviselőinek közel egynegyede távozásra szólította fel.
Úgy érzem, eljutottunk az út végére
– mondta a BBC-nek Jess Phillips, az egyik ilyen képviselő.