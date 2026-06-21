Deviza
EUR/HUF351,74 0% USD/HUF306,56 0% GBP/HUF406,83 +0,28% CHF/HUF380,95 +0,27% PLN/HUF82,59 0% RON/HUF67,11 0% CZK/HUF14,53 0% EUR/HUF351,74 0% USD/HUF306,56 0% GBP/HUF406,83 +0,28% CHF/HUF380,95 +0,27% PLN/HUF82,59 0% RON/HUF67,11 0% CZK/HUF14,53 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszterelnök
Sulyok Tamás
Magyar Péter

Magyar Péter lecsap, súlyos lépéseket ígér hétfőre, izgulhat Sulyok Tamás és mégis jöhet a vagyonhivatal?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos nap lesz a hétfői a miniszterelnök szerint, nagy jelentőségű javaslatokat mutatnak be. Magyar Péter a legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt.
VG/MTI
2026.06.21, 13:52
Frissítve: 2026.06.21, 13:53

„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk. Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást” – jelentette be vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

20260609_101405_HBCP1535 Magyar Péter
Magyar Péter fontos napra készül hétfőn / Fotó: Hatlaczki Balázs

A kormányfő a javaslatok kapcsán kiemelte, hogy mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza-frakciót egyaránt.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.

A miniszterelnök szombaton azt közölte, hogy először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, ezután megy az Országgyűlés elé. A kormányfő jelezte azt is, hogy bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.

„Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk” – zárta sorit Magyar Péter.

Magyar Péter visszakozott: mégsem nyújtják be jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot

Az eredeti tervekkel szemben mégsem nyújtja be jövő héten a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabálytervezetet a Tisza Párt – erről beszélt az RTL Klubnak Magyar Péter miniszterelnök. 

A kormányfő a halasztást azzal indokolta, nagyon sok észrevételt kaptak és szeretnék társadalmi vitára bocsátani tervezetet, mielőtt a parlament megtárgyalja. „Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal” – mondta akkor a miniszterelnök.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu