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állampapír
Kármán András
ÁKK

Újabb fontos intézményt ért el a Tisza áradása, az állampapír eladását felügyeli – Varga Mihály is üzenetet kapott

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Újabb fontos intézmény élére nevezett ki új vezetőt a friss kormány. Az állampapír eladásáért felelős intézményről van szó, az új vezető ismert név a pénzügyi piacon.
Pető Sándor
2026.06.21, 18:41
Frissítve: 2026.06.21, 19:06

Fontos bejelentést tett vasárnap Kármán András pénzügyminiszter, a hétfői naptól új vezető áll az állampapírok forgalmazását tervező és bonyolító állami intézmény élén.

Innen jön az állampapír – most új vezetőt kapott
Innen jön az állampapír – most új vezetőt kapott

Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését – ezt Kármán András Facebook-oldalán közölte.

Tardos Gergely nevét olvasóink is jól ismerhetik, hiszen cikkeink rendszeres szereplője, aki régóta a pénzügyi piacokon forog.

Tardos Gergely Hoffmann Mihályt váltja, aki tavaly februárban Kurali Zoltánt váltotta. Az utóbbi szintén cikkeink rendszeres szereplője maradt, jelenleg a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

Állampapír: számít a kamatköltség – ez egyúttal üzenet az MNB-nek és Varga Mihálynak is

Tardos Gergelyről a pénzügyminiszter azt írta: az ÁKK élén az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd, és egyúttal kjelölte feladatát is.

Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamatköltségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra: 

  • az eddig súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre, 
  • oktatásra, 
  • közösségi közlekedésre
  • és más infrastruktúra fejlesztésére,
  • valamint a közszférában dolgozók bérére.

A kamatok felemlítése ilyen fontos ügyek finanszírozásának forrásaként egyúttal üzenetet jelent a magyar kamatszintet menedzselő Magyar Nemzeti Bank számára is. a Varga Mihály volt pénzügyminiszter – Kármán András valakikori főnöke –, Varga Mihály vezette MNB kedden tart ülést, ahol a piaci szereplők erőteljes várakozása szerint kamatokat csökkent. 

Az állampapírok vásárlója természetesen magasabb kamatot szeretne, az államnak azonban az az érdeke, hogy ne fizessenaz indokoltnál többet, az adófizetők terhére. a kamatszint mértékének fő kereteit nem az ÁKK szabja meg – hanem pénzigényével a kormány, és kamatdöntéseivel az MNB –, ezeken a kereteken belül azonban még tág tere marad a manőverezésnek.

Az ÁKK számára fontos minden területen szerzett tapasztalatot

Az új vezető személyéről kinevezője azt írja: több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. Pályafutása során 

  • a makrogazdasági elemzés, 
  • előrejelzés, 
  • a monetáris és a fiskális politika, 
  • a kötvény- és devizapiacok területén vált szakértővé.

Kinevezése előtt Tardos Gergely az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként.

Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felmérésért. Rendszeres résztvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásoknak – emlékeztetett a pénzügyminiszter-

Korábban az új ÁKK-vezető a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal es a devizatartalék-stratégiával foglalkozott. 

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