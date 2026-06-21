Újabb fontos intézményt ért el a Tisza áradása, az állampapír eladását felügyeli – Varga Mihály is üzenetet kapott
Fontos bejelentést tett vasárnap Kármán András pénzügyminiszter, a hétfői naptól új vezető áll az állampapírok forgalmazását tervező és bonyolító állami intézmény élén.
Június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését – ezt Kármán András Facebook-oldalán közölte.
Tardos Gergely nevét olvasóink is jól ismerhetik, hiszen cikkeink rendszeres szereplője, aki régóta a pénzügyi piacokon forog.
Tardos Gergely Hoffmann Mihályt váltja, aki tavaly februárban Kurali Zoltánt váltotta. Az utóbbi szintén cikkeink rendszeres szereplője maradt, jelenleg a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
Állampapír: számít a kamatköltség – ez egyúttal üzenet az MNB-nek és Varga Mihálynak is
Tardos Gergelyről a pénzügyminiszter azt írta: az ÁKK élén az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd, és egyúttal kjelölte feladatát is.
Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamatköltségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra:
- az eddig súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre,
- oktatásra,
- közösségi közlekedésre
- és más infrastruktúra fejlesztésére,
- valamint a közszférában dolgozók bérére.
A kamatok felemlítése ilyen fontos ügyek finanszírozásának forrásaként egyúttal üzenetet jelent a magyar kamatszintet menedzselő Magyar Nemzeti Bank számára is. a Varga Mihály volt pénzügyminiszter – Kármán András valakikori főnöke –, Varga Mihály vezette MNB kedden tart ülést, ahol a piaci szereplők erőteljes várakozása szerint kamatokat csökkent.
Az állampapírok vásárlója természetesen magasabb kamatot szeretne, az államnak azonban az az érdeke, hogy ne fizessenaz indokoltnál többet, az adófizetők terhére. a kamatszint mértékének fő kereteit nem az ÁKK szabja meg – hanem pénzigényével a kormány, és kamatdöntéseivel az MNB –, ezeken a kereteken belül azonban még tág tere marad a manőverezésnek.
Az ÁKK számára fontos minden területen szerzett tapasztalatot
Az új vezető személyéről kinevezője azt írja: több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. Pályafutása során
- a makrogazdasági elemzés,
- előrejelzés,
- a monetáris és a fiskális politika,
- a kötvény- és devizapiacok területén vált szakértővé.
Kinevezése előtt Tardos Gergely az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként.
Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felmérésért. Rendszeres résztvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásoknak – emlékeztetett a pénzügyminiszter-
Korábban az új ÁKK-vezető a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal es a devizatartalék-stratégiával foglalkozott.