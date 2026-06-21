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Megjöttek a 40 fokok, a francia fesztiválon még az alkoholt is megtiltották

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A nyári napfordulón extrém magas az UV-sugárzás szintje egész Európában. A hőhullám rendkívüli intézkedésekhez is vezetett.
Pető Sándor
2026.06.21, 17:52

A nyári napfordulón megütötte egész Európát a hőhullám, az UV-sugárzás szintje rendkívül magas vasárnap is, és a hőség az előrejelzések szerint a jövő hét jelentős részében kitart. A futball világbajnokság forró helyszíneiről készült közvetítéseket és az ivószüneteket Európa jelentős részében úgy nézhetik, hogy a hőmérséklet szempontjából könnyen a helyszínre képzelhetik magukat.

Hőhullám sújtja Európa jelentős részét
Hőhullám sújtja Európa jelentős részét Fotó: Hans Lucas via AFP

A hőhullám miatt rendkívüli intézkedésekre is sor került. 

Franciaországban például, mivel a fővárosban 35 °C-ra is felszaladhatott a higanyszál, a hatóságok megtiltották az alkoholfogyasztást a párizsi éves Fête de la Musique (Zene Ünnepe) fesztiválon. Dél-Franciaország és Spanyolország egyes részein eközben az volt az előrejelzés, hogy a hőmérséklet elérheti a 40 °C-ot is –írta a Euronews.

A Météo-France szerint vasárnap több mint 30 francia megyében volt érvényben vörös szintű hőségriasztás, köztük Gironde megyében és a párizsi régióban is. A helyiek és a turisták ennek ellenére igyekeznek kihasználni a napsütést a francia fővárosban: a hétvégén sokan keresték fel a csatornákat és a parkokat. 

Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere bejelentette: szerdától engedélyezik a fürdőzést a Saint-Martin-csatornában, sőt azt is jóváhagyta, hogy a város parkjai és kertjei a nap 24 órájában nyitva maradjanak.

Hőhullám: Svájcról nem ez jut eszünkbe, de elérte őket is

Spanyolországban mindenközben 14 régióban volt érvényben hőségriasztás, de egyes területeken zivatarokra számítottak.

Az AEMET, a spanyol állami meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy „rendkívül magas nappali és éjszakai hőmérsékletek” várhatók. a hőség szerintük csak csütörtökre enyhül, és „jelentős veszélyt” jelent a veszélyeztetett csoportok számára, valamint mindazoknak, akik szabadtéri tevékenységeket végeznek. Emellett nő a tűzesetek kockázata is. 

Madrid térségében helyenként akár 40 °C körüli csúcshőmérsékletekre is számíthattak vasárnap.

Svájcról nem a hőség szokott eszünkbe jutni, a Szövetségi Meteorológiai és Klimatológiai Hivatal (MeteoSwiss) előrejelzése azonban az volt, hogy a délnyugati Sionban akár 37 °C is lehet. Zürichben, Genfben és Bernben 34 °C körüli, Bázelben 35 °C.

Németországban a hétvégén több ember megsérült villámcsapások következtében, miközben az ország déli részén a magas hőmérsékletet viharok kísérték. Az ország nagy részén továbbra is érvényben vannak a hőségriasztások.

Olaszországban Rómában és Torinóban vasárnap akár 36 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet a Euronews jelentése szerint.

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