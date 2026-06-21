Váratlan helyről érkezett a hír, hogy lemond a brit kormányfő: Trump már tud valamit és hatalmasat rúgott bele

A Truth Social közösségi oldalon tényként közölte posztjában Donald Trump amerikai elnök: elmond a brit miniszterelnök, Keir Starmer. "Búcsúzóul" Trump hatalmasat rúgott a lapátra került Starmerbe.

A brit miniszterelnök lemondása: Illusztris európai társaságban az archív fotón Donald Trump – Keir Starmer lemond, Emmanuel Macron zűrzavart maga mögött hagyva távozik, Friedrich Merz támogatása megrendült Fotó: AFP

Truth Social oldalán Donald Trump a következőt posztolta:

Keir Starmer le fog mondani az Egyesült Királyság miniszterelnöki tisztségéről. Két rendkívül fontos területen súlyos kudarcot vallott: a BEVÁNDORLÁS és az ENERGIA terén (NYISSÁK MEG AZ ÉSZAKI-TENGERI OLAJKITERMELÉST!). Sok sikert kívánok neki! – DJT elnök.

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Amit Trump írt, abban nincs meglepetés abból a szempontból, hogy a brit média tele van vele – mi magunk is megírtuk –, hogy Keir Starmer napjai várhatóan meg vannak számlálva, és akár már hétfőn bejelentheti távozásának menetrendjét.

Vége a dalnak, Zelenszkij miniszterelnök barátjának napjai meg vannak számlálva, sokkot kapnak a reggelihez a britek Keir Starmer eddig is szinte lehetetlen helyzetben volt, most azonban újabb súlyos politikai fejlemény teheti fel minderre a pecsétet. A brit miniszterelnök akár már hétfőn bejelentheti a lemondását.

Az azonban merőben szokatlan, hogy a bejelentést egy másik ország vezetője tegye, ha esetleg személyes információja is van róla. "Rendkívüli beavatkozás" – minősítette azonnal Trump posztját a brit The Sun.

Már a poszt szövegéből is tiszta, hogy a két politikus közt nem volt felhőtlen a viszony. Donald Trumpnak más európai vezetőkkel is voltak súrlódásai, akik nem csináltak titkot belőle, hogy számos fontos kérdésben nem értenek egyet vele, és szívesebben láttak volna az Egyesült Államokban egy demokrata elnököt.

Ilyen ok volt, ami megterhelte Starmer és Trump viszonyát, az az Ukrajnával és Oroszországgal szemben követett politikai különbözőség, de összeszólalkoztak az USA által irán ellen indított háború kérdésében is.

A The Sun egyébként úgy tudja, illetve úgy spekulál, hogy Trump nem a londoni Downing Streetről származó külön információi alapján "tette bejelentését", hanem a lapunk által is közölt médiainformációk alapján.