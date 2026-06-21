Mindennek vége, Putyin őrjönghet, a Krímben már nem lehet üzemanyagot tankolni

Négy ember életét vesztette, 28 pedig megsebesült ukrán dróntámadásban a Kercsi-félszigeten a Krímben – számolt be róla Szergej Akszjonov, az elcsatolt régió vezetője vasárnap a Telegram-csatornáján. Az orosz egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 14 sebesültet kórházba kellett szállítani, köztük két gyermek állapota súlyos.

Halálos áldozatai vannak a Krím elleni ukrán dróntámadásnak / Fotó: Shutterstock

Akszjonov a Max messengeren jelentette be, hogy a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést mind készpénz, mind bankkártya, mind pedig utalvány ellenében. Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak. A régió vezetője arra kérte a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és kizárólag a hivatalos információforrásokra támaszkodjon.

Az Krímben a villamosenergia-hálózatban keletkezett károk miatt részleges áramkimaradás van, de folyik a helyreállítás. Szevasztopol központjában egy drón egy lakóház tetejére zuhant. A városban csak időszakosan szolgáltatnak áramot.

Kompot lőttek a Krím közelében

A Krasznodari terület operatív parancsnoksága szerint drón találta el a Panagia nevű kompot a Kercsi-szorosban, a Tyemrjuki járásban. Előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült – írta a Ria Novosztyi orosz hírportál. Emiatt az orosz szárazföld és a Krím közötti kompforgalmat felfüggesztették. a Kercsi kompkelőnél.

Dróntámadás miatt tűz ütött ki a Csuska községben található olajterminálon. Két településen pedig drónroncsok zuhantak magántelkekre.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 239 ukrán repülőgéptípusú drónt tudott lelőni kilenc régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A tárca közölte, hogy orosz Gerbera drónok csapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.

Az orosz-ukrán háború elmúlt hónapjaiban egyértelműen a drónok váltak a legfontosabb fegyvernemmé, a legtöbb támadást ezzel hajtják végre a felek.