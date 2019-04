Washington támogatja a Maduro elleni felkelést

Az Egyesült Államok teljes mértékben támogatja Juan Guaidónak, a venezuelai ellenzék vezetőjének felhívását a katonai felkelésre Nicolás Maduro elnök rendszere ellen – közölte kedden a Twitteren az amerikai külügyminiszter.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019