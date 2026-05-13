Nagy változás jön a vonatközlekedésben, így érinti a MÁV-ot: készül az új a szuperjegy – az EU áll a háttérben

Az Európai Bizottság új szabályokkal egyszerűsítené a nemzetközi vasúti utazást, így a jövőben egyetlen jeggyel lehetne több országon és több szolgáltatón átívelő utakat lefoglalni. A terv nemcsak a jegyvásárlást alakítaná át gyökeresen, hanem az utasjogokat is jelentősen megerősítené.

Az Európai Bizottság szerint ideje felszámolni a vasúti jegyvásárlás káoszát Európában / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Alapjaiban változtathatja meg az európai vasúti közlekedést az Európai Bizottság frissen bemutatott reformcsomagja, amelynek célja, hogy a határokon átnyúló vonatos utazás végre egyszerűbbé, átláthatóbbá és biztonságosabbá váljon az utasok számára.

A legfontosabb változás az úgynevezett „single ticket”, vagyis az egységes jegy bevezetése lehet.

Ez azt jelentené, hogy az utasok egyetlen vásárlással foglalhatnának le teljes nemzetközi útvonalakat akkor is, ha az utazás több vasúttársaság járatait érinti. Jelenleg sok esetben külön jegyeket kell vásárolni az egyes szakaszokra, ami nemcsak bonyolult, hanem komoly kockázatot is jelent késések esetén.

A mostani rendszer egyik legnagyobb problémája ugyanis az, hogy ha az utas egy késés miatt lekési a következő csatlakozást, a másik szolgáltató gyakran nem vállal felelősséget, különösen akkor, ha külön foglalásokról van szó. Az Európai Bizottság ezen változtatna.

A Politico által látott új szabályok szerint, ha az utazást egyetlen tranzakció során vásárolják meg, akkor az egész útvonal egységes utazásnak számítana, még akkor is, ha több szolgáltató és külön szerződés szerepel benne. Ez azt jelenti, hogy késés vagy járattörlés esetén az utas jogosult lenne átfoglalásra, segítségre, visszatérítésre és akár kompenzációra is a teljes utazásra vonatkozóan.

Eltűnnek a vasúti kiskapuk

Brüsszel azt is megakadályozná, hogy a szolgáltatók technikai trükkökkel külön foglalásokra bontsák az útvonalakat azért, hogy kibújjanak a felelősség alól. Az új szabályok kimondanák, hogy tilos mesterségesen szétválasztani azokat az utakat, amelyek technikailag egyetlen jegyként is értékesíthetők lennének.

Keményebb szabályokat kapnának a piacvezető vasúttársaságok is. Az Európai Bizottság javaslata szerint azoknak a szolgáltatóknak, amelyek legalább 50 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek saját országuk vasúti piacán, kötelező lenne megjeleníteniük a rivális cégek jegyeit is online platformjaikon.